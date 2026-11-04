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El déficit fiscal sigue en 4,7 y el tema es la recaudación

El gasto primario del Gobierno Central y el BPS, que reúne salarios, pasividades, transferencias e inversión, se mantuvo en 28,8% del PIB.

Ministerio de Economía y Finanzas informó sobre el déficit fiscal.

Ministerio de Economía y Finanzas informó sobre el déficit fiscal.

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Por Redacción Caras y Caretas

El Ministerio de Economía y Finanzas publicó el resultado de las cuentas públicas a setiembre. En el acumulado de doce meses, el déficit fiscal se ubicó en 4,7% del PIB sin contar los ingresos del Fideicomiso de la Seguridad Social (FSS). Si se los incluye, la cifra baja a 4,3%. El número está en línea con lo que preveía el gobierno, aunque no muestra ninguna mejora respecto a los meses anteriores.

Al mirar la composición, el gasto no es lo que se movió. El gasto primario del Gobierno Central y el BPS, que reúne salarios, pasividades, transferencias e inversión, se mantuvo en 28,8% del PIB. Lo que bajó fueron los ingresos, que quedaron en 27,4% del producto por una menor recaudación de la DGI. A eso se suman los intereses de la deuda, que representaron 2,3% del PIB.

Las empresas públicas fueron la parte positiva del informe. Su resultado mejoró hasta llegar al equilibrio, con Ancap como principal explicación. El dato pesa en un debate donde a menudo se señala a las empresas del Estado como fuente de problemas fiscales. En este período, lejos de agravar el resultado, ayudaron a sostenerlo.

Que el desequilibrio venga por el lado de los ingresos cambia el foco de la discusión. Con el gasto quieto, ajustar por esa vía implicaría recortar partidas que hoy sostienen la demanda interna, justo cuando las exportaciones casi no crecen. La alternativa pasa por recuperar recaudación, algo que depende de que la economía tome más ritmo, pero también de cómo se reparte la carga tributaria y de cuánto se logra avanzar contra la evasión.

Los intereses merecen una mención aparte. Son 2,3 puntos del PIB que cada año se destinan al pago de la deuda y que no se traducen en servicios ni en inversión. Si las tasas internacionales siguen subiendo, como anticipa el mercado para la Reserva Federal, esa partida difícilmente baje en el corto plazo.