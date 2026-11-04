El Ministerio de Economía y Finanzas publicó el resultado de las cuentas públicas a setiembre. En el acumulado de doce meses, el déficit fiscal se ubicó en 4,7% del PIB sin contar los ingresos del Fideicomiso de la Seguridad Social (FSS). Si se los incluye, la cifra baja a 4,3%. El número está en línea con lo que preveía el gobierno, aunque no muestra ninguna mejora respecto a los meses anteriores.
sigue igual
El déficit fiscal sigue en 4,7 y el tema es la recaudación
El gasto primario del Gobierno Central y el BPS, que reúne salarios, pasividades, transferencias e inversión, se mantuvo en 28,8% del PIB.