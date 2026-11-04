El déficit fiscal sigue en 4,7 y el tema es la recaudación

Que el desequilibrio venga por el lado de los ingresos cambia el foco de la discusión. Con el gasto quieto, ajustar por esa vía implicaría recortar partidas que hoy sostienen la demanda interna, justo cuando las exportaciones casi no crecen. La alternativa pasa por recuperar recaudación, algo que depende de que la economía tome más ritmo, pero también de cómo se reparte la carga tributaria y de cuánto se logra avanzar contra la evasión.

Los intereses merecen una mención aparte. Son 2,3 puntos del PIB que cada año se destinan al pago de la deuda y que no se traducen en servicios ni en inversión. Si las tasas internacionales siguen subiendo, como anticipa el mercado para la Reserva Federal, esa partida difícilmente baje en el corto plazo.