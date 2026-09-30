El dólar se fortalece frente al euro impulsado por las tasas y las diferencias de crecimiento

Europa pierde terreno del otro lado del Atlántico. La economía de la eurozona muestra un desempeño más moderado, particularmente en algunos sectores industriales, mientras persisten preocupaciones relacionadas con el crecimiento y la situación fiscal y de endeudamiento de algunas economías. Esta combinación condiciona las perspectivas de política monetaria europea y contribuye a ampliar la diferencia de expectativas respecto de Estados Unidos.

El mercado cambiario refleja así algo más profundo que movimientos especulativos de corto plazo. En buena medida, el dólar está capturando la divergencia entre dos escenarios: una economía estadounidense que ofrece rendimientos financieros relativamente elevados y una economía europea con menores perspectivas de crecimiento.

La fortaleza del dólar también tiene consecuencias globales. Un dólar más caro puede encarecer el financiamiento internacional y aumentar el costo en moneda local de bienes y materias primas cotizados en dólares, especialmente para economías importadoras. Al mismo tiempo, puede favorecer a exportadores cuyos ingresos están denominados en la moneda estadounidense.

Dólar en Uruguay

Para América Latina y Uruguay, la evolución adquiere especial relevancia. Una apreciación internacional sostenida del dólar puede trasladarse a los mercados locales, aunque el efecto final dependerá también de los movimientos de las monedas regionales, de los flujos de capital y de las condiciones económicas domésticas.

El cierre de septiembre deja, por tanto, al mercado atento a las próximas decisiones de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. Mientras persista una brecha significativa entre las perspectivas de tasas de interés y crecimiento de Estados Unidos y Europa, el comportamiento del dólar y del euro continuará siendo uno de los principales indicadores de las tensiones y expectativas de la economía internacional.