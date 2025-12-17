El endeudamiento global: la otra gran crisis para los países en desarrollo

Haishan Fu, estadística en jefe y directora del Grupo de Gestión de Datos sobre el Desarrollo del Banco Mundial, comenta sobre la creciente tendencia en muchos países de utilizar fuentes internas para satisfacer sus necesidades de financiamiento. Si bien esto es un indicador positivo de la evolución de sus mercados de capitales locales, Fu también advierte sobre los riesgos asociados. "El elevado endeudamiento interno puede incentivar a los bancos a acumular bonos gubernamentales en lugar de otorgar préstamos al sector privado local. Además, la deuda interna tiene vencimientos más cortos, lo que puede aumentar el costo de refinanciamiento", señala.

A medida que los gobiernos intentan balancear sus necesidades de financiamiento, deben ser cautelosos de no excederse y poner en riesgo la estabilidad económica. Las nuevas perspectivas sobre el efecto de la deuda muestran no solo cifras alarmantes, sino también la urgencia de adoptar políticas que prioricen el bienestar de la población.

Surge como fundamental que las naciones en desarrollo busquen estrategias para gestionar su carga de deuda, garantizar un acceso más efectivo a financiamiento asequible y, sobre todo, proteger a su población de los estragos que un alto endeudamiento puede causar en su calidad de vida. Ahora es es posible en la realidad actual?. Los organismos multilaterales tiene una política para este tema o son parte del problema?. La implementación de políticas prudentes y un enfoque en el desarrollo sostenible serán claves para enfrentar este desafío crítico del siglo XXI pero solos y con algunos modelos no será posible.