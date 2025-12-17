Hacete socio para acceder a este contenido

banco mundial

El endeudamiento global: la otra gran crisis para los países en desarrollo

Entre las conclusiones más significativas del informe están los impactos tangibles del endeudamiento en la vida cotidiana de las personas.

Banco Mundial

Banco Mundial
El último informe del Banco Mundial ha mostrado preocupantes datos sobre el endeudamiento a nivel global, destacando que los países en desarrollo se enfrentan a los mayores pagos por concepto de deuda de los últimos 50 años. Con la deuda externa total alcanzando un récord histórico de USD 8,9 billones en 2024, la situación plantea serios retos para estas economías. El tema no es nuevo y se viene acumulando.

Entre las conclusiones más significativas del informe están los impactos tangibles del endeudamiento en la vida cotidiana de las personas. De 2022 a 2024, se han registrado pagos por concepto de deuda superior a los USD 741 mil millones, donde los reembolsos y los intereses superan al nuevo financiamiento. Esta tendencia genera un estrés financiero que impacta la calidad de vida, particularmente en las naciones más vulnerables.

El informe revela que, en los 22 países más endeudados, un alarmante 56% de la población no puede costear la dieta diaria mínima necesaria para mantener una salud adecuada a largo plazo. Un dato que resalta la cruda realidad: los países más pobres están pagando más por menos, con el costo de endeudamiento en niveles récord, mientras que el acceso al financiamiento de bajo costo se vuelve cada vez más complicado.

Haishan Fu, estadística en jefe y directora del Grupo de Gestión de Datos sobre el Desarrollo del Banco Mundial, comenta sobre la creciente tendencia en muchos países de utilizar fuentes internas para satisfacer sus necesidades de financiamiento. Si bien esto es un indicador positivo de la evolución de sus mercados de capitales locales, Fu también advierte sobre los riesgos asociados. "El elevado endeudamiento interno puede incentivar a los bancos a acumular bonos gubernamentales en lugar de otorgar préstamos al sector privado local. Además, la deuda interna tiene vencimientos más cortos, lo que puede aumentar el costo de refinanciamiento", señala.

A medida que los gobiernos intentan balancear sus necesidades de financiamiento, deben ser cautelosos de no excederse y poner en riesgo la estabilidad económica. Las nuevas perspectivas sobre el efecto de la deuda muestran no solo cifras alarmantes, sino también la urgencia de adoptar políticas que prioricen el bienestar de la población.

Surge como fundamental que las naciones en desarrollo busquen estrategias para gestionar su carga de deuda, garantizar un acceso más efectivo a financiamiento asequible y, sobre todo, proteger a su población de los estragos que un alto endeudamiento puede causar en su calidad de vida. Ahora es es posible en la realidad actual?. Los organismos multilaterales tiene una política para este tema o son parte del problema?. La implementación de políticas prudentes y un enfoque en el desarrollo sostenible serán claves para enfrentar este desafío crítico del siglo XXI pero solos y con algunos modelos no será posible.

