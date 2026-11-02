El fútbol global cambia de pantalla

Modelo Qué ofrece Qué busca el público TV tradicional Partido completo y señal lineal Ver sin cambiar de servicio Streaming Directo bajo demanda Flexibilidad y acceso móvil Clips y Shorts Momentos breves Resumen inmediato Segunda pantalla Datos y conversación Contexto durante el partido Archivo digital Partidos y videos previos Volver a contenido antiguo

La fragmentación de la audiencia también cambia qué ocurre alrededor del directo. Mientras una pantalla mantiene el partido, otra puede concentrar estadísticas, mercados deportivos, mensajes o una visita breve a un casino online. Esa combinación convierte el móvil en parte del consumo que acompaña a la retransmisión.

El móvil convierte el partido en una sesión de datos

La pantalla principal ya no siempre es el televisor. Un aficionado puede empezar un encuentro en casa, continuar desde el móvil y revisar datos mientras viaja.

Ese comportamiento cambia qué información acompaña al directo. Las plataformas pueden mostrar alineaciones, mapas de tiros, posesión, cambios o repeticiones. También conviven otras actividades ligadas al partido, entre ellas estadísticas, chats y mercados de apuestas deportivas.

Los formatos más útiles durante un encuentro suelen ser:

marcador y cronología actualizados al instante

repeticiones breves de acciones importantes

estadísticas individuales y colectivas

alertas de cambios, goles y tarjetas

contenido pensado para verse sin sonido

El segundo monitor ya forma parte del producto

El uso de una segunda pantalla no es un añadido extraño. Para muchos aficionados, el teléfono acompaña al partido.

Ese hábito explica por qué los operadores deportivos ofrecen más datos y piezas cortas. También permite consultar apuestas o acceder a un casino online durante una pausa, antes del segundo tiempo o después del partido sin romper la experiencia principal.

Los mercados en vivo dependen especialmente de esa segunda pantalla, porque cuotas, marcador y estadísticas pueden consultarse mientras continúa el encuentro. El casino online ocupa otros momentos de la sesión, por ejemplo una pausa o el intervalo entre dos partidos.

El negocio cambia con ese comportamiento. Un servicio de streaming no compite solo por conseguir derechos; compite por mantener al usuario dentro de su aplicación antes, durante y después del encuentro. Ahí entran estadísticas, programas previos, entrevistas, archivo y recomendaciones.

FIFA+ muestra hacia dónde puede ir la oferta

En junio, FIFA+ se integró en DAZN con una oferta anunciada de unos 8.500 partidos en directo al año procedentes de alrededor de 100 asociaciones miembro. La cifra ayuda a entender otra ventaja del modelo digital: dar distribución internacional a partidos que rara vez encontrarían espacio en una parrilla tradicional.

No todo el fútbol global necesita una audiencia masiva. El streaming puede reunir públicos pequeños de muchos países y ofrecer acceso directo a ligas, selecciones y archivos que antes dependían de acuerdos locales.

La televisión seguirá, pero con otro papel

El giro hacia streaming-first no significa que la televisión desaparezca. Los grandes partidos todavía atraen audiencias enormes en canales tradicionales y las alianzas de 2026 mantuvieron ese componente.

Lo que cambia es la ruta alrededor del partido. El espectador espera elegir dispositivo, recuperar jugadas, consultar datos y continuar viendo contenido cuando termina el directo. Los derechos valen también por todo lo que pueden generar antes y después de los noventa minutos.

El Mundial de 2026 confirmó esa dirección: televisión, streaming, video corto y móvil ya trabajan juntos. El próximo salto será menos sobre sustituir una pantalla por otra y más sobre permitir que cada aficionado construya su propia forma de seguir el fútbol.