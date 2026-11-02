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Deportes

Clausura

Liverpool se consolida en la cima del Clausura tras vencer a Juventud y acaricia el título

Federico Martínez ratificó su gran momento, marcó un doblete para el negriazul y sigue en lo más alto del torneo.

Federico Martínez marcó los dos goles para el triunfo de Liverpool.

Federico Martínez marcó los dos goles para el triunfo de Liverpool.
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Por Redacción Caras y Caretas

Con una actuación sólida y contundente, Liverpool ratificó este fin de semana su gran momento futbolístico al derrotar por 2-0 a Juventud de Las Piedras en el Parque Viera. Gracias a esta victoria, el conjunto negriazul se afianza en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Clausura, alcanzando las 30 unidades a falta de tan solo dos jornadas para el cierre del certamen. El triunfo cobra aún más valor en la recta final del torneo, ya que le permite estirar su ventaja a dos puntos sobre su inmediato perseguidor, Montevideo City Torque, y a cuatro unidades de distancia de Nacional, consolidando su firme candidatura al título.

Lo liquidó en el primer tiempo

El encuentro comenzó con un ritmo vertiginoso y no tardó en quebrarse a favor de la visita. Transcurrían apenas cuatro minutos de juego cuando se produjo la primera acción de riesgo real sobre el arco pedrense: Nicolás Garayalde filtró un magistral pase entre líneas que dejó descolocada a la defensa rival. Federico Martínez leyó perfectamente la jugada, ganó con absoluta autoridad en velocidad y, ante la salida del arquero, resolvió con una sutil y precisa vaselina para mandar la pelota al fondo de la red y estampar el tempranero 1-0.

Lejos de replegarse para cuidar la ventaja, el equipo de la Cuchilla continuó presionando la salida de su rival y encontró el segundo tanto gracias a un infortunio defensivo. A los 13 minutos, el guardameta Sebastián Sosa intentó iniciar una jugada desde el fondo, pero su entrega dentro del área quedó corta y servida en los pies de un atento Federico Martínez. El delantero no perdonó el grueso error del portero y definió con total comodidad ante el arco vacío, firmando su doblete personal y ampliando la diferencia a un cómodo 2-0 que empezaba a liquidar las acciones tempranamente.

Con el marcador a su favor, el Negriazul manejó los tiempos del partido y generó numerosas ocasiones para redondear una goleada mayor antes de irse al descanso. Entre las aproximaciones más destacadas sobresalió un potente remate de Ruben Bentancourt que se marchó alto —aunque la acción posteriormente fue invalidada por posición adelantada— y una peligrosa incursión ofensiva en la que Ramiro Degregorio estuvo a nada de conectar de forma correcta un preciso centro al medio enviado por la gran figura de la tarde, Federico Martínez.

Controló en el segundo

En la etapa complementaria, el trámite se tornó más friccionado y con escasas llegadas claras sobre las áreas durante los primeros minutos. Sin embargo, el trámite volvió a agitarse a los 65’, cuando el arquero negriazul Mathías Bernatene se vistió de héroe al tapar de manera providencial un mano a mano a quemarropa a Agustín Alaníz tras un tiro de esquina. La situación para el conjunto pedrense se complicó aún más a los 72 minutos, cuando el árbitro decretó la expulsión de Patricio Pernicone, dejando a Juventud con un hombre menos en el campo de juego.

Sobre el cierre del compromiso, Liverpool buscó incesantemente ampliar la diferencia para decorar el resultado, pero Sebastián Sosa se lució con una excelente atajada para evitar el tercer tanto negriazul tras un fuerte remate de Diego Romero. Con el pitazo final se decretó el triunfo de Liverpool, que ahora respira con mayor tranquilidad en la cima y depende exclusivamente de sí mismo para coronar una campaña inolvidable en las dos finales que le restan al campeonato.

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