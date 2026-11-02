Con una actuación sólida y contundente, Liverpool ratificó este fin de semana su gran momento futbolístico al derrotar por 2-0 a Juventud de Las Piedras en el Parque Viera. Gracias a esta victoria, el conjunto negriazul se afianza en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Clausura, alcanzando las 30 unidades a falta de tan solo dos jornadas para el cierre del certamen. El triunfo cobra aún más valor en la recta final del torneo, ya que le permite estirar su ventaja a dos puntos sobre su inmediato perseguidor, Montevideo City Torque, y a cuatro unidades de distancia de Nacional, consolidando su firme candidatura al título.
Clausura
Liverpool se consolida en la cima del Clausura tras vencer a Juventud y acaricia el título
Federico Martínez ratificó su gran momento, marcó un doblete para el negriazul y sigue en lo más alto del torneo.