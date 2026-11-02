Liverpool se consolida en la cima del Clausura tras vencer a Juventud y acaricia el título

Con el marcador a su favor, el Negriazul manejó los tiempos del partido y generó numerosas ocasiones para redondear una goleada mayor antes de irse al descanso. Entre las aproximaciones más destacadas sobresalió un potente remate de Ruben Bentancourt que se marchó alto —aunque la acción posteriormente fue invalidada por posición adelantada— y una peligrosa incursión ofensiva en la que Ramiro Degregorio estuvo a nada de conectar de forma correcta un preciso centro al medio enviado por la gran figura de la tarde, Federico Martínez.

Controló en el segundo

En la etapa complementaria, el trámite se tornó más friccionado y con escasas llegadas claras sobre las áreas durante los primeros minutos. Sin embargo, el trámite volvió a agitarse a los 65’, cuando el arquero negriazul Mathías Bernatene se vistió de héroe al tapar de manera providencial un mano a mano a quemarropa a Agustín Alaníz tras un tiro de esquina. La situación para el conjunto pedrense se complicó aún más a los 72 minutos, cuando el árbitro decretó la expulsión de Patricio Pernicone, dejando a Juventud con un hombre menos en el campo de juego.

Sobre el cierre del compromiso, Liverpool buscó incesantemente ampliar la diferencia para decorar el resultado, pero Sebastián Sosa se lució con una excelente atajada para evitar el tercer tanto negriazul tras un fuerte remate de Diego Romero. Con el pitazo final se decretó el triunfo de Liverpool, que ahora respira con mayor tranquilidad en la cima y depende exclusivamente de sí mismo para coronar una campaña inolvidable en las dos finales que le restan al campeonato.