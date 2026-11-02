El tiempo en Uruguay: qué pasará con las lluvias y con las temperaturas durante la semana

Inumet también advierte sobre la presencia de neblinas y bancos de niebla en las seis zonas meteorológicas, un factor que puede reducir la visibilidad durante las primeras horas del día.

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura prevista oscila entre los 15 °C de mínima y los 24 °C de máxima. Durante la mañana se esperan precipitaciones y tormentas aisladas, con vientos del este al suroeste de entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y la noche se prevé una mejora, con cielo nuboso y vientos del suroeste que rotarán al sureste y este.

En el resto del país, las temperaturas máximas serán superiores. El noroeste tendrá los registros más elevados, con hasta 29 °C, mientras que el noreste alcanzará los 28 °C. En el este se esperan máximas de 27 °C, en el suroeste de 27 °C y en el centro-sur de 26 °C.

De esta manera, el norte del territorio tendrá una jornada más cálida que el sur, donde las temperaturas serán algo más moderadas.

Martes: vuelven las lluvias y aumentará el viento

Para el martes 3 de noviembre, el pronóstico de Inumet anticipa cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones aisladas durante la segunda mitad de la jornada en Montevideo y el área metropolitana.

Las temperaturas se ubicarán entre los 14 °C de mínima y los 21 °C de máxima.

El viento será otro de los elementos a tener en cuenta. Durante la mañana soplará del sector este, entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. En la tarde y la noche mantendrá esa dirección, con rachas que podrán alcanzar los 50 km/h.

Las previsiones meteorológicas de corto plazo también mantienen la posibilidad de chubascos durante la tarde y la noche, por lo que será una jornada con condiciones menos estables que las previstas para este lunes.

Miércoles: persiste la inestabilidad, pero mejora hacia la noche

El miércoles 4 continuará con nubosidad abundante y probables precipitaciones durante la mañana en Montevideo y el área metropolitana.

Inumet prevé temperaturas de entre 14 °C y 23 °C, con vientos del este de entre 10 y 30 km/h.

Hacia la tarde y la noche se espera una disminución de la probabilidad de lluvias, aunque persistirá la nubosidad. También podrán registrarse neblinas.

Las previsiones complementarias para la región muestran una tendencia a la mejora durante la segunda mitad del día, con temperaturas que podrían recuperarse gradualmente.

Jueves: una jornada más estable y temperaturas en ascenso

El jueves 5 aparece como una de las jornadas más favorables de la semana.

El pronóstico extendido de Inumet para Montevideo y el área metropolitana indica una temperatura mínima de 11 °C y una máxima de 21 °C, sin probabilidad de lluvias.

Las previsiones meteorológicas complementarias también apuntan a una jornada con mayor presencia de sol y temperaturas que podrían alcanzar valores cercanos a los 25 °C en algunas regiones.

El ambiente será más agradable durante las horas centrales del día, aunque las primeras horas de la mañana continuarán siendo frescas.

Viernes: nuevo cambio de tiempo y posibles precipitaciones

La estabilidad podría interrumpirse nuevamente durante el viernes 6 de noviembre.

Las proyecciones meteorológicas consultadas muestran un aumento de la nubosidad y la posibilidad de chubascos, especialmente durante la tarde y la noche.

En Montevideo y el área metropolitana, Inumet prevé una mínima de 12 °C y una máxima de 23 °C para esa jornada, con baja probabilidad de precipitaciones en su pronóstico extendido.

No obstante, los modelos meteorológicos de corto plazo muestran una señal de inestabilidad que merece seguimiento, ya que las previsiones pueden modificarse en las próximas actualizaciones.

Fin de semana: lluvias y posterior descenso de temperatura

Las proyecciones disponibles para el sábado 7 indican la posibilidad de precipitaciones y un descenso de las temperaturas, especialmente después del pasaje del sistema de inestabilidad.

Para el domingo 8 se espera una recuperación de las condiciones meteorológicas, con mayor presencia de sol y temperaturas más agradables durante la tarde.

En consecuencia, la semana estará marcada por varios cambios de tiempo: una mejora este lunes, nuevas lluvias entre martes y miércoles, una pausa más estable el jueves y otro episodio de inestabilidad hacia el viernes y el sábado.

Las fuentes del pronóstico

La información oficial de referencia corresponde al Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), cuyo reporte para el Área Metropolitana fue actualizado este lunes 2 de noviembre a las 06:15.

Para la evolución posterior se consideraron también proyecciones meteorológicas regionales y modelos de corto plazo. Los pronósticos extendidos están sujetos a modificaciones, especialmente cuando se trata de anticipar lluvias y tormentas con varios días de anticipación.