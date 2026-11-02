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Política

Mercado de 15 milones

Comenzó a regir el acuerdo de libre comercio Mercosur-EFTA y genera nuevas oportunidades

El tratado empezó a aplicarse este domingo en el vínculo bilateral con Noruega e Islandia. Suiza y Liechtenstein podrían incorporarse durante 2027

Lubetkin celebró la puesta en vigencia del acuerdo entre el Mercosur y el EFTA

Lubetkin celebró la puesta en vigencia del acuerdo entre el Mercosur y el EFTA
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Por Redacción Caras y Caretas

El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés) comenzó a aplicarse este domingo 1° de noviembre para Uruguay en su vínculo con Noruega e Islandia. El canciller Mario Lubetkin destacó las oportunidades que abre para las exportaciones uruguayas y mencionó algunos de los sectores que podrían beneficiarse: cítricos, manzanas, vegetales, leguminosas, trigo, nueces y pesca.

"Hoy nace una nueva sociedad entre los países: los cuatro países del Mercosur (y posteriormente Bolivia), y los cuatro países del EFTA, a partir de los dos primeros que ya están activos, que es Noruega e Islandia", afirmó Lubetkin durante una conferencia de prensa realizada este domingo.

El bloque europeo está integrado por Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein. Por el momento, el acuerdo se aplica bilateralmente con los dos primeros países, mientras se aguarda la culminación de los procedimientos internos de ratificación para que se incorporen los restantes.

El acuerdo

El acuerdo incluye el comercio de bienes y servicios, inversión, propiedad intelectual, compras gubernamentales, y comercio y desarrollo sostenible. Desde el punto de vista comercial, Lubetkin dijo que el acuerdo “tiene un efecto importante, porque el Mercosur exporta a los países del EFTA más de 3.000 millones de dólares e importa 5.000 millones de dólares”. En el caso de Uruguay, en 2024, se exportaron más de 54 millones de dólares hacia los países del EFTA, principalmente carne, aceite de soja, arroz, caviar, vegetales y miel; en contrapartida, se importaron cerca de 60 millones de dólares. “Esto crea, efectivamente, y creará ya con los cuatro [países del EFTA] un escenario de nuevo tipo”, resaltó Lubetkin.

A diferencia del acuerdo con la UE, que ha generado dificultades dentro del Mercosur en torno a la distribución de las cuotas, Lubetkin señaló que el acuerdo con EFTA “va en paralelo”, dado que “los mecanismos de cuotificación son diferentes y hay mucha más linealidad en el trabajo”. Fuentes de la cancillería y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) explicaron que cada país del EFTA otorgó determinadas cuotas de acceso al mercado, que se administran de manera diferente. Por ejemplo, en el caso de la carne bovina, Suiza concedió 3.000 toneladas en peso producto, libre de aranceles, mientras que Noruega otorgó 665 toneladas en peso carcasa, también libre de aranceles, desde la entrada en vigor del acuerdo. Suiza también otorgó una cuota de 2.000 toneladas de miel y un cupo de 50.000 hectolitros de vino.

Según informaron desde Presidencia, el bloque EFTA reúne casi 15 millones de habitantes y tiene un producto interno bruto de US$ 1,4 billones. Lubetkin destacó el "poder adquisitivo" de esos mercados y señaló que el PIB per cápita va desde los US$ 82 mil en Islandia hasta más de US$ 200 mil en Liechtenstein.

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