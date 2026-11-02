Operativos en Maldonado: 867 personas identificadas y 477 vehículos controlados

La Policía de Maldonado realizó 176 operativos de seguridad en apenas siete días, en el marco de un despliegue que abarcó diferentes puntos del departamento y que tuvo como objetivo prevenir delitos y mantener el orden público. Según informó la Jefatura de Policía, entre el 25 y el 31 de octubre los efectivos identificaron a 867 personas y controlaron 477 vehículos.
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Los operativos se desarrollaron en todas las jurisdicciones policiales de Maldonado y contaron con la participación de efectivos de distintas unidades, además del apoyo de la Guardia Republicana, Prefectura Nacional Naval e inspectores de tránsito de la Intendencia. Como resultado de los procedimientos, se detectaron 27 contravenciones y dos casos de espirometría positiva.
Controles
Pero los controles no se limitaron a las calles y rutas. El despliegue también incluyó recorridas preventivas y puestos de observación en puntos considerados estratégicos, como farmacias, perfumerías, ópticas, centros comerciales y cajeros automáticos.
A su vez, las actuaciones comprendieron instituciones públicas y privadas, así como diferentes zonas rurales del departamento. Las intervenciones se realizaron diariamente y en horarios variables, con el propósito de ampliar la presencia policial en distintos sectores.
Los procedimientos fueron dispuestos por el jefe de Policía de Maldonado, comisario general retirado Víctor Trezza, y supervisados por los responsables de las distintas zonas operacionales.
La Jefatura enmarca estas actuaciones dentro de su estrategia de prevención del delito, mediante controles, vigilancia y presencia policial en espacios públicos, comerciales y rurales.