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Sociedad Maldonado | vehículos |

Seguridad

Operativos en Maldonado: 867 personas identificadas y 477 vehículos controlados

La Policía de Maldonado desplegó 176 operativos en todo el departamento, con controles de vehículos en zonas comerciales, rurales y puntos estratégicos.

La Policía de Maldonado realizó 176 operativos en una semana.

La Policía de Maldonado realizó 176 operativos en una semana.

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Los operativos se desarrollaron en todas las jurisdicciones policiales de Maldonado y contaron con la participación de efectivos de distintas unidades, además del apoyo de la Guardia Republicana, Prefectura Nacional Naval e inspectores de tránsito de la Intendencia. Como resultado de los procedimientos, se detectaron 27 contravenciones y dos casos de espirometría positiva.

A su vez, las actuaciones comprendieron instituciones públicas y privadas, así como diferentes zonas rurales del departamento. Las intervenciones se realizaron diariamente y en horarios variables, con el propósito de ampliar la presencia policial en distintos sectores.

Los procedimientos fueron dispuestos por el jefe de Policía de Maldonado, comisario general retirado Víctor Trezza, y supervisados por los responsables de las distintas zonas operacionales.

La Jefatura enmarca estas actuaciones dentro de su estrategia de prevención del delito, mediante controles, vigilancia y presencia policial en espacios públicos, comerciales y rurales.

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