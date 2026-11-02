Operativos en Maldonado: 867 personas identificadas y 477 vehículos controlados

La Policía de Maldonado realizó 176 operativos de seguridad en apenas siete días, en el marco de un despliegue que abarcó diferentes puntos del departamento y que tuvo como objetivo prevenir delitos y mantener el orden público. Según informó la Jefatura de Policía, entre el 25 y el 31 de octubre los efectivos identificaron a 867 personas y controlaron 477 vehículos.