Carreras terciarias 2027: Fondo de Solidaridad abrió inscripción a becas de $14.400

El proceso de selección prioriza la realidad socioeconómica del núcleo familiar del postulante, mientras que el rendimiento académico únicamente se requiere a quienes ya se encuentren cursando estudios superiores.

En cuanto a los límites de edad, se fija un tope de 25 años para los aspirantes que ingresan por primera vez y de 28 años para quienes tramiten la continuidad del beneficio.

¿Cómo postularse?

Las gestiones deben realizarse de forma digital mediante el Portal de Autogestión del organismo. Quienes postulen por primera vez disponen de plazo desde el 1° de noviembre hasta el 28 de febrero de 2027, mientras que los trámites de renovación se habilitarán entre el 2 de enero y el 28 de febrero de 2027.

Durante el ciclo 2026 el Fondo de Solidaridad alcanzó una cifra histórica al otorgar 11.168 becas y ha otorgado más de 196.000 desde su creación.

Entre los principales datos de este programa, destacan que más del 85% de los becarios son la primera generación de sus familias en acceder a formación terciaria y que casi 7 de cada 10 cursan sus estudios fuera de su departamento de origen.

También destacan que la mitad de los y las estudiantes que acceden a la beca viven en hogares con jefatura exclusivamente femenina y que 1de cada 5 egresados de la educación terciaria pública recibió la beca.