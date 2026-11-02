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Sociedad carreras terciarias | Becas | requisitos

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Carreras terciarias 2027: Fondo de Solidaridad abrió inscripción a becas de $14.400

Las Becas 2027 están dirigidas a estudiantes de la Udelar, la UTEC y carreras terciarias de UTU. Conocé los requisitos, plazos de inscripción y cómo postular.

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Carreras terciarias 2027: Fondo de Solidaridad abrió inscripción a becas 

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El Fondo de Solidaridad abrió al periodo de inscripción a becas destinadas al ciclo lectivo 2027, según informó Presidencia. La convocatoria está orientada a jóvenes que requieran respaldo financiero para comenzar o proseguir carreras de nivel terciario dentro de la Universidad de la República (Udelar), la Universidad Tecnológica (UTEC) o la Dirección General de Educación Técnico-Profesional.

La ayuda económica consiste en un monto mensual estimado en aproximadamente 14.400 pesos para el próximo año, cifra equivalente a dos Bases de Prestaciones y Contribuciones.

Requisitos para solicitar la beca

Quienes soliciten la beca deben estar cursando el último año de educación media, independientemente de si adeudan asignaturas, o tener la carrera terciaria en curso y requerir ayuda económica para finalizar los estudios.

El proceso de selección prioriza la realidad socioeconómica del núcleo familiar del postulante, mientras que el rendimiento académico únicamente se requiere a quienes ya se encuentren cursando estudios superiores.

En cuanto a los límites de edad, se fija un tope de 25 años para los aspirantes que ingresan por primera vez y de 28 años para quienes tramiten la continuidad del beneficio.

¿Cómo postularse?

Las gestiones deben realizarse de forma digital mediante el Portal de Autogestión del organismo. Quienes postulen por primera vez disponen de plazo desde el 1° de noviembre hasta el 28 de febrero de 2027, mientras que los trámites de renovación se habilitarán entre el 2 de enero y el 28 de febrero de 2027.

Durante el ciclo 2026 el Fondo de Solidaridad alcanzó una cifra histórica al otorgar 11.168 becas y ha otorgado más de 196.000 desde su creación.

Entre los principales datos de este programa, destacan que más del 85% de los becarios son la primera generación de sus familias en acceder a formación terciaria y que casi 7 de cada 10 cursan sus estudios fuera de su departamento de origen.

También destacan que la mitad de los y las estudiantes que acceden a la beca viven en hogares con jefatura exclusivamente femenina y que 1de cada 5 egresados de la educación terciaria pública recibió la beca.

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