El interés de EEUU en el petróleo venezolano

A pesar de albergar la mayor reserva probada de petróleo del mundo, Venezuela produce solo alrededor de un millón de barriles al día, un modesto 0,8%.

EEUU quiere el petróleo venezolano.

El enfoque geopolítico de Estados Unidos hacia Venezuela gira en torno a sus vastos recursos naturales, particularmente su petróleo. En 2023, Venezuela lidera el mundo con 303.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo crudo, superando a Arabia Saudita y representando casi el 20% de las reservas globales.

A pesar de albergar la mayor reserva probada de petróleo del mundo, Venezuela produce solo alrededor de un millón de barriles al día, un modesto 0,8% de la producción global. Esta desproporcionada producción es consecuencia directa de las amplias sanciones y el bloqueo impuesto por Estados Unidos, que han limitado la capacidad del país para explotar sus recursos. Las restricciones han afectado tanto la inversión extranjera como la operación de las empresas que poseen la tecnología necesaria para la extracción y refinado del petróleo.

El crudo venezolano, de tipo pesado y ácido, requiere tecnología avanzada y equipos especializados para su producción. Sin embargo, muchas compañías petroleras internacionales han tenido restricciones para operar en el país debido a las sanciones, lo que ha mantenido estancada una producción que podría ser vital para los mercados internacionales.

En contraste, Estados Unidos, como el mayor productor de petróleo del mundo, se enfoca en crudo ligero y dulce, ideal para la fabricación de gasolina. Sin embargo, el crudo pesado y ácido de Venezuela es crucial para la producción de diésel, asfalto y otros combustibles industriales. La escasez de diésel en el mercado global, exacerbada por las sanciones al petróleo venezolano, convierte el desbloqueo de este recurso en una prioridad estratégica para EE. UU.

La proximidad geográfica y el costo relativamente bajo del petróleo venezolano, que exige un mayor nivel de refinación, aumentan su atractivo para las refinerías estadounidenses, muchas de las cuales fueron diseñadas para procesar crudo pesado de Venezuela, haciendo su operación más eficiente que con el crudo ligero estadounidense.

Con la administración Trump en el poder, ha quedado claro que el interés de EE. UU. va más allá de meras consideraciones económicas; se trata de un esfuerzo decidido por acceder a los recursos venezolanos y modificar el equilibrio geopolítico en la región.

La situación actual en Venezuela demuestra cómo las limitaciones en la explotación de sus vastos recursos petroleros son el resultado de sanciones impuestas por EE. UU. y una estrategia que busca maximizar el control sobre el petróleo venezolano. Con el interés de Washington profundamente arraigado en el desbloqueo de estos recursos, el futuro del petróleo venezolano se convierte en un tema central en las dinámicas geopolíticas entre ambas naciones y una pieza clave en la economía global.

