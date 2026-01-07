El interés de EEUU en el petróleo venezolano

En contraste, Estados Unidos, como el mayor productor de petróleo del mundo, se enfoca en crudo ligero y dulce, ideal para la fabricación de gasolina. Sin embargo, el crudo pesado y ácido de Venezuela es crucial para la producción de diésel, asfalto y otros combustibles industriales. La escasez de diésel en el mercado global, exacerbada por las sanciones al petróleo venezolano, convierte el desbloqueo de este recurso en una prioridad estratégica para EE. UU.

La proximidad geográfica y el costo relativamente bajo del petróleo venezolano, que exige un mayor nivel de refinación, aumentan su atractivo para las refinerías estadounidenses, muchas de las cuales fueron diseñadas para procesar crudo pesado de Venezuela, haciendo su operación más eficiente que con el crudo ligero estadounidense.

Con la administración Trump en el poder, ha quedado claro que el interés de EE. UU. va más allá de meras consideraciones económicas; se trata de un esfuerzo decidido por acceder a los recursos venezolanos y modificar el equilibrio geopolítico en la región.

La situación actual en Venezuela demuestra cómo las limitaciones en la explotación de sus vastos recursos petroleros son el resultado de sanciones impuestas por EE. UU. y una estrategia que busca maximizar el control sobre el petróleo venezolano. Con el interés de Washington profundamente arraigado en el desbloqueo de estos recursos, el futuro del petróleo venezolano se convierte en un tema central en las dinámicas geopolíticas entre ambas naciones y una pieza clave en la economía global.