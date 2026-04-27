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Política Venezuela | Sesión Ordinaria |

Debate en el Parlasur

Delegación de Venezuela pidió en Montevideo su reingreso al Mercosur

Delegación de Venezuela formalizó en Montevideo su pedido de reingreso al Mercosur durante una sesión del Parlasur.

Venezuela solicita su reincorporación al Mercosur.

Venezuela solicita su reincorporación al Mercosur.
Venezuela solicita su reincorporación al Mercosur.

Venezuela solicita su reincorporación al Mercosur.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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El planteo fue trasladado a integrantes de la mesa directiva del Parlasur, en el marco de gestiones que, según indicaron, ya habían sido presentadas ante autoridades de otros países miembros. Desde la delegación venezolana sostienen que actualmente están dadas las condiciones para retomar la participación en todos los ámbitos institucionales del Mercosur.

Venezuela “nunca fue sancionado”

El diputado venezolano Saúl Ortega afirmó que, en el caso del Parlasur, su país “nunca fue sancionado” y diferenció esa situación de la suspensión vigente en otros órganos del bloque, como el Consejo del Mercado Común. También señaló que existe una única representación parlamentaria venezolana con respaldo institucional.

"Nosotros nunca fuimos sancionados en el Parlamento. Hay una situación con el Ejecutivo en el Consejo del Mercado Común, que es otro tema a resolver, pero en el caso del Parlamento fue una decisión política sana de parte de la Mesa Directiva en vista de que se habían presentado dos propuestas de integrar a Venezuela en el Parlasur, cosa que, bueno, es cosa del pasado. Hoy hay un solo Parlamento, hay una sola bancada que fue votada por unanimidad en la Cámara y es la que está acá", explicó Ortega.

CVII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur

Por otra parte la CVII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur (Parlasur), realizada este 27 de abril en Montevideo, se estructuró en varias instancias de trabajo institucional. La jornada comenzó con reuniones de las comisiones permanentes, seguidas por la Mesa Directiva, donde se definieron lineamientos y el orden del día. Tras la sesión plenaria, también se desarrolló un encuentro del Frente Parlamentario contra el Hambre, enfocado en políticas regionales vinculadas a la seguridad alimentaria.

Uno de los ejes centrales fue la sesión especial titulada “Francisco, el Papa de la Paz: hacia una geopolítica de la paz en el Mercosur”, en conmemoración del primer aniversario de su fallecimiento. La instancia logró destacar su legado en favor del diálogo, la justicia social y la paz, promoviendo su incorporación como principio rector en la agenda de integración regional.

En el plano legislativo, el plenario abordó iniciativas vinculadas a la integración regional, el desarrollo social y la modernización institucional. Entre los temas destacados figuraron la posible creación de una delegación externa con Marruecos, programas educativos y juveniles, y acuerdos académicos. Además, se discutieron políticas sociales como la protección de la primera infancia y la creación de una comisión sobre la banca de la mujer, junto con propuestas en infraestructura, derechos humanos, salud, innovación tecnológica y modernización digital del organismo.

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