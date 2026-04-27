Delegación de Venezuela pidió en Montevideo su reingreso al Mercosur

"Nosotros nunca fuimos sancionados en el Parlamento. Hay una situación con el Ejecutivo en el Consejo del Mercado Común, que es otro tema a resolver, pero en el caso del Parlamento fue una decisión política sana de parte de la Mesa Directiva en vista de que se habían presentado dos propuestas de integrar a Venezuela en el Parlasur, cosa que, bueno, es cosa del pasado. Hoy hay un solo Parlamento, hay una sola bancada que fue votada por unanimidad en la Cámara y es la que está acá", explicó Ortega.

CVII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur

Por otra parte la CVII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur (Parlasur), realizada este 27 de abril en Montevideo, se estructuró en varias instancias de trabajo institucional. La jornada comenzó con reuniones de las comisiones permanentes, seguidas por la Mesa Directiva, donde se definieron lineamientos y el orden del día. Tras la sesión plenaria, también se desarrolló un encuentro del Frente Parlamentario contra el Hambre, enfocado en políticas regionales vinculadas a la seguridad alimentaria.

Uno de los ejes centrales fue la sesión especial titulada “Francisco, el Papa de la Paz: hacia una geopolítica de la paz en el Mercosur”, en conmemoración del primer aniversario de su fallecimiento. La instancia logró destacar su legado en favor del diálogo, la justicia social y la paz, promoviendo su incorporación como principio rector en la agenda de integración regional.

En el plano legislativo, el plenario abordó iniciativas vinculadas a la integración regional, el desarrollo social y la modernización institucional. Entre los temas destacados figuraron la posible creación de una delegación externa con Marruecos, programas educativos y juveniles, y acuerdos académicos. Además, se discutieron políticas sociales como la protección de la primera infancia y la creación de una comisión sobre la banca de la mujer, junto con propuestas en infraestructura, derechos humanos, salud, innovación tecnológica y modernización digital del organismo.