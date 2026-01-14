El modelo Milei: ¿Quién pago el costo?

¿Quiénes perdieron poder adquisitivo?

De seis grupos poblacionales analizados, cinco perdieron poder adquisitivo entre 2023 y 2025, excepto los receptores de la AUH, que mejoraron.

Empleados públicos nacionales: Mayor pérdida, con un 33% en 2025.

Salarios privados registrados: Sin cambios significativos, similar al nivel de hace dos años.

Trabajadores públicos provinciales: Pérdida real de ingresos del 6.5%.

Jubilados: Aquellos con solo el haber aumentaron 9.3%, mientras que los que reciben mínimo y bono perdieron 7.5%.

Los jubilados que reciben el haber mínimo y un bono han visto una reducción de su poder adquisitivo del 7.5%. La mayoría de los sectores de ingresos fijos en Argentina continúan perdiendo terreno frente a la inflación y el aumento de precios, mientras que solo un sector ha beneficiado en medio de esta crisis económica.