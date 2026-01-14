En Argentina, el poder adquisitivo ha sido un tema candente en los últimos años, especialmente tras la gestión y modelo nefasto del gobierno de Javier Milei. Un reciente estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) revela que, al comparar los ingresos reales anuales de 2023 con los de 2025, cinco de los seis grupos poblacionales analizados han sufrido una notable pérdida, dejando como único beneficiario a los receptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
En picada
El modelo Milei: ¿Quién pago el costo?
Estudio muestra una pérdida generalizada del poder adquisitivo en Argentina, liderada por quienes tienen ingresos fijos.