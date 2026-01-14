Hacete socio para acceder a este contenido

Argentina

En picada

El modelo Milei: ¿Quién pago el costo?

Estudio muestra una pérdida generalizada del poder adquisitivo en Argentina, liderada por quienes tienen ingresos fijos.

En Argentina, el poder adquisitivo ha sido un tema candente en los últimos años, especialmente tras la gestión y modelo nefasto del gobierno de Javier Milei. Un reciente estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) revela que, al comparar los ingresos reales anuales de 2023 con los de 2025, cinco de los seis grupos poblacionales analizados han sufrido una notable pérdida, dejando como único beneficiario a los receptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Los empleados públicos nacionales han experimentado la mayor caída, con una disminución del 33% en su poder adquisitivo en 2025 en comparación con 2023. Igualmente, los trabajadores públicos provinciales enfrentaron una pérdida real del 6.5%.

En el caso de los trabajadores privados registrados, mileiel panorama es poco alentador, ya que cerraron 2025 con un poder adquisitivo prácticamente igual al de noviembre de 2023, después de una caída del 6.1% en 2024.

¿Quiénes perdieron poder adquisitivo?

De seis grupos poblacionales analizados, cinco perdieron poder adquisitivo entre 2023 y 2025, excepto los receptores de la AUH, que mejoraron.

  • Empleados públicos nacionales: Mayor pérdida, con un 33% en 2025.
  • Salarios privados registrados: Sin cambios significativos, similar al nivel de hace dos años.
  • Trabajadores públicos provinciales: Pérdida real de ingresos del 6.5%.
  • Jubilados: Aquellos con solo el haber aumentaron 9.3%, mientras que los que reciben mínimo y bono perdieron 7.5%.

Los jubilados que reciben el haber mínimo y un bono han visto una reducción de su poder adquisitivo del 7.5%. La mayoría de los sectores de ingresos fijos en Argentina continúan perdiendo terreno frente a la inflación y el aumento de precios, mientras que solo un sector ha beneficiado en medio de esta crisis económica.

