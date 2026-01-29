Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
financieras |

de 5000 a 5331 dólares por onza

El oro: la gran reserva de valor que alcanzó nuevos máximos históricos

El precio del oro ha alcanzado cifras récord, consolidándose como la principal reserva de valor en un entorno económico desafiante.

El oro: la gran reserva de valor que alcanzó nuevos máximos históricos

El oro: la gran reserva de valor que alcanzó nuevos máximos históricos
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

A principios de 2026, el precio del oro ha alcanzado cifras récord, superando los 5.000 llegando a 5,331 dólares por onza, consolidándose como la principal reserva de valor en un entorno económico desafiante. Este repunte, el mayor observado en más de cuatro décadas, se debe a una confluencia de factores que han llevado a una demanda sin precedentes por este metal precioso.

A continuación, detallamos las principales razones detrás del comportamiento actual del oro:

  • Compra Masiva de Bancos Centrales. Uno de los principales motores del aumento del oro ha sido la acción de los bancos centrales, que están liderando la demanda como parte de sus estrategias para diversificar reservas y reducir su dependencia del dólar estadounidense. Esta tendencia ha llevado a un incremento significativo en las compras de oro, reforzando su posición en las carteras de activos soberanos.
  • Incertidumbre Geopolítica y Comercial. Las tensiones internacionales, que incluyen amenazas de aranceles y un panorama geopolítico cada vez más inestable, han impulsado a los inversores a buscar refugio seguro en el oro. En tiempos de crisis y conflictos, el metal precioso se ha consolidado como un activo de refugio ante la incertidumbre.
  • Inflación y Debilidad del Dólar. En un contexto de alta inflación, el oro funciona como una cobertura efectiva contra la pérdida de poder adquisitivo del dinero. La debilidad del dólar, combinada con la inflación creciente, ha motivado a los inversores a volcarse al oro para proteger su riqueza.
  • Política Monetaria. Las expectativas sobre posibles cambios en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) también afectan el comportamiento del precio del oro. Una política monetaria más laxa generalmente favorece la inversión en metales preciosos, ya que disminuye el costo de oportunidad de mantener activos no rentables como el oro.

Impacto en las instituciones financieras

Las instituciones financieras han elevado sus pronósticos para el oro, sugiriendo que el precio podría mantenerse en niveles elevados o incluso seguir aumentando en los próximos años. Las proyecciones para 2026 indican una posible consolidación del precio o aumentos adicionales, lo que refuerza la percepción del oro como una inversión sólida en el actual entorno de volatilidad económica.

Sin embargo, a pesar de estos máximos históricos, algunos analistas advierten sobre la posibilidad de correcciones en el precio del oro debido a su alta volatilidad. La fluctuación en el contexto económico, las decisiones de política monetaria y los cambios en la dinámica de mercado pueden generar ajustes en las valoraciones.

El oro se ha reafirmado como la gran reserva de valor en tiempos de incertidumbre económica, y su reciente escalada de precios presenta tanto oportunidades como riesgos para los inversores. A medida que avanzamos en 2026, será crucial monitorear los factores influyentes que podrían determinar el comportamiento futuro de este metal precioso.

Temas

Dejá tu comentario