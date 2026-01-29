A principios de 2026, el precio del oro ha alcanzado cifras récord, superando los 5.000 llegando a 5,331 dólares por onza, consolidándose como la principal reserva de valor en un entorno económico desafiante. Este repunte, el mayor observado en más de cuatro décadas, se debe a una confluencia de factores que han llevado a una demanda sin precedentes por este metal precioso.
El oro: la gran reserva de valor que alcanzó nuevos máximos históricos
