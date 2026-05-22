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Sociedad aire polar | frío | vientos

Aire polar se consolida en Uruguay con temperaturas próximas a los 0 °C y fuertes vientos en la costa

Aire polar provocará heladas generalizadas en el interior y sensaciones térmicas muy bajas en la costa por acción del viento.

Aire polar con presencia de heladas

Aire polar con presencia de heladas

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Las condiciones de invierno anticipado se acentuarán en todo el territorio uruguayo durante los próximos días. La combinación de una masa de aire frío de origen polar y la intensificación de vientos en la franja costera generarán jornadas marcadas por sensaciones térmicas muy bajas y heladas generalizadas.

A continuación, se detalla el panorama técnico estructurado a partir de los últimos reportes del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el centro meteorológico MetSul y los modelos de dinámica de viento de Windguru.

Pronósticos

  • Inumet (Fuente Oficial): El organismo oficial emitió un aviso por "condiciones heladas" para este fin de semana, advirtiendo que las bajas temperaturas continuarán predominando en gran parte del país. Las mínimas oficiales se ubicarán en los 0 °C en varias zonas del interior, acompañadas de neblinas y la probabilidad de precipitaciones aisladas, principalmente en el noreste del territorio.

  • MetSul Meteorología: El centro brasileño califica la situación actual en la región como "una semana de julio en mayo". Según sus modelos analíticos, el nuevo impulso de aire polar mantendrá las madrugadas gélidas, con riesgo de heladas severas y registros que de forma puntual podrían quebrar la barrera de los 0 °C (con marcas de hasta -4 °C en zonas bajas del norte y la frontera). El ingreso de aire seco posterior estabilizará el cielo, garantizando tardes despejadas pero muy frías.

  • Windguru (Dinámica de Vientos): Los modelos de previsión costera (GFS/WRF) indican el predominio de vientos moderados a componentes del sector Sur y Suroeste. En la zona de Montevideo y la costa de Canelones y Maldonado, las velocidades medias oscilarán entre los 15 y 25 km/h, con rachas superiores en áreas marítimas abiertas, lo que deprimirá de forma significativa la sensación térmica en la franja costera.

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