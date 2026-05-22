Aire polar se consolida en Uruguay con temperaturas próximas a los 0 °C y fuertes vientos en la costa

Inumet (Fuente Oficial): El organismo oficial emitió un aviso por "condiciones heladas" para este fin de semana, advirtiendo que las bajas temperaturas continuarán predominando en gran parte del país. Las mínimas oficiales se ubicarán en los 0 °C en varias zonas del interior, acompañadas de neblinas y la probabilidad de precipitaciones aisladas, principalmente en el noreste del territorio.

MetSul Meteorología: El centro brasileño califica la situación actual en la región como "una semana de julio en mayo". Según sus modelos analíticos, el nuevo impulso de aire polar mantendrá las madrugadas gélidas, con riesgo de heladas severas y registros que de forma puntual podrían quebrar la barrera de los 0 °C (con marcas de hasta -4 °C en zonas bajas del norte y la frontera). El ingreso de aire seco posterior estabilizará el cielo, garantizando tardes despejadas pero muy frías.