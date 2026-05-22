Las condiciones de invierno anticipado se acentuarán en todo el territorio uruguayo durante los próximos días. La combinación de una masa de aire frío de origen polar y la intensificación de vientos en la franja costera generarán jornadas marcadas por sensaciones térmicas muy bajas y heladas generalizadas.
Aire polar se consolida en Uruguay con temperaturas próximas a los 0 °C y fuertes vientos en la costa
Aire polar provocará heladas generalizadas en el interior y sensaciones térmicas muy bajas en la costa por acción del viento.