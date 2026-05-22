Todo lo vinculado al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset genera repercusión y en las últimas horas surgieron novedades en círculo más íntimo. El fiscal paraguayo Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, presentó su acusación ante la jueza de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, contra la uruguaya Gianina García Troche, expareja de Sebastián Marset, por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Paraguay
Fiscalía acusó formalmente a la expareja de Marset y podría pasar 15 años en prisión
La uruguaya Gianina García Troche, expareja de Sebastián Marset, fue acusada por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.