Fiscalía acusó formalmente a la expareja de Marset y podría pasar 15 años en prisión

Figura clave

Según informaron diversos medios paraguayos, la acusación fue presentada este miércoles y señala a García Troche como una pieza clave del esquema de lavado de dinero producto del narcotráfico de Marset, descubierto en 2021 por la investigación A Ultranza.

Según ABC Paraguay, Yoon Pak señaló en su escrito que la pareja de Marset participó en la creación de empresas para lavar activos y también en la apertura de cuentas bancarias. Tenía varias cuentas y empresas a su nombre, además de contar con autos, propiedades y artículos de lujo.

La pareja comenzó a frecuentar Paraguay desde 2018, pero gran parte de la operativa se concentró en los años 2020 y 2021.

La expareja de Marset, madre de sus hijos, está detenida desde 2024 y cumple prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad. De ser condenada podría pasar 15 años en prisión.

Hoy Marset se encuentra preso en Estados Unidos, luego de ser capturado en un operativo conjunto con la DEA en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.