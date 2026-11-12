El petróleo vuelve a bajar

Una de las principales razones de esta baja es la disminución de las expectativas de una nueva escalada militar entre Estados Unidos e Irán. El presidente Donald Trump señaló que no prevé nuevos ataques contra territorio iraní, luego de gestiones diplomáticas de distintos países de la región. Estas declaraciones fueron interpretadas por los mercados como una señal de menor riesgo para el abastecimiento mundial de petróleo. Pero de todas maneras la situación sigue siendo inestable. Persisten incidentes contra embarcaciones en las proximidades del estrecho de Ormuz, una ruta fundamental para el transporte internacional de crudo. Por eso, cualquier nuevo episodio de tensión podría provocar otra suba de precios.

Más allá de los factores políticos, también existen razones económicas que explican la caída. Los precios elevados de los últimos meses afectaron el consumo mundial de petróleo, mientras que la oferta continuó creciendo. Según estimaciones de JPMorgan, durante octubre se registró un excedente global de aproximadamente 1,4 millones de barriles diarios. Al mismo tiempo, la producción de la OPEP aumentó, principalmente por el aporte de Arabia Saudita, Kuwait e Irak. A este escenario se suman las conversaciones entre Rusia y Ucrania, con mediación estadounidense, que también contribuyen a reducir las expectativas de interrupciones en el suministro energético.

Las perspectivas dependerán principalmente de tres factores: la evolución del conflicto en Medio Oriente, las decisiones de producción de los países exportadores y el comportamiento de la economía mundial. Si se mantiene una oferta abundante y la demanda continúa moderándose, los precios podrían estabilizarse en niveles inferiores a los registrados durante octubre. Por el contrario, una nueva escalada militar o restricciones en el transporte internacional podrían revertir rápidamente esta tendencia. La volatilidad seguirá siendo una característica importante del mercado petrolero, por lo que todavía es temprano para considerar que la baja será permanente.

Para Uruguay, que importa el petróleo que utiliza, una reducción sostenida de su precio internacional representa una noticia favorable. El primer efecto potencial aparece en los combustibles, cuyos precios toman como referencia los precios de paridad de importación. Si la caída del crudo se mantiene y se traslada a esos valores, podría abrir espacio para una reducción de los precios internos de las naftas y el gasoil, aunque esto dependerá también del tipo de cambio, los costos de refinación y las decisiones del Poder Ejecutivo que ya ha aguantado las presiones al alza en meses pasados.

Un segundo efecto se relaciona con la inflación. Los combustibles tienen incidencia directa en el gasto de los hogares, pero también afectan los costos del transporte, la distribución de mercaderías y distintas actividades productivas. Una reducción de esos costos podría ayudar a moderar las presiones sobre los precios de bienes y servicios.

El impacto también sería relevante para sectores como el agro, la industria, el transporte y el turismo, donde el combustible representa una parte importante de los costos operativos. En particular, menores costos de transporte pueden contribuir a mejorar la competitividad de las empresas uruguayas, tanto en el mercado interno como en sus actividades de exportación.

También podría representar un alivio para ANCAP en el costo de adquisición de crudo, aunque el resultado económico de la empresa dependerá de otros factores, entre ellos los precios internos, los márgenes de refinación y la evolución del dólar.

De todas formas, el efecto no es automático. Uruguay puede beneficiarse de una baja del petróleo, pero la magnitud y la velocidad con que ese beneficio llegue a los consumidores y a las empresas dependerán de cuánto dure la tendencia internacional y de cómo se refleje en los precios locales.

En un contexto internacional marcado por la incertidumbre, la caída del petróleo constituye una oportunidad para aliviar costos, contener la inflación y mejorar las condiciones de competitividad de la economía uruguaya. El desafío será que, si esta tendencia se consolida, sus beneficios puedan trasladarse efectivamente a la producción y a los hogares.