Trump sigue amenazando: admite que podría aprobar acción militar contra Cuba

"Cuba está decayendo. Es una nación fallida. Tiene una ideología muy similar a la ideología demócrata. Ya veremos qué pasa", apuntó Trump.

También el lunes, el secretario de Estado (canciller) de EEUU, Marco Rubio, reiteró que Cuba es un "Estado fallido" que representa una "amenaza" para la seguridad y los intereses del país norteño.

Contra Cuba

Las tensiones entre Washington y La Habana escalaron a inicios de este año, tras la acción militar de EEUU en Venezuela.

El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a la supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.

Igualmente, desde inicios de año Washington ha emitido numerosas sanciones secundarias contra entidades cubanas.

El Gobierno de Cuba denuncia que las acciones de EEUU han provocado una grave escasez de combustible en la isla, afectando la generación eléctrica y sectores vitales de la economía, el transporte, la producción de alimentos, la salud y la educación, entre otros.

(Sputnik)