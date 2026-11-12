"No va a haber cambios de ministros": Fernando Pereira respaldó a Lustemberg y Castillo

“Viene creciendo el apoyo a Orsi, y bajando su desaprobación”, apuntó. “Cuando evaluamos este tema, dijimos que era un trabajo de un año y medio, no lo vamos a evaluar al medio año”, argumentó. “Hemos hecho todo lo que nos habíamos propuesto”, valoró.

“Hemos construido un congreso, una dirección, la agrupación nacional de gobierno, vamos a hacer un gran evento de partidos y organizaciones sociales, vamos a ir a una izquierda movilizada en los territorios, y vamos a seguir con el Fa te escucha”, enumeró. “Estas son las experiencias que son positivas”, resaltó.

Polémicas parlamentarias

El pedido de renuncia de la ministra de Salud Cristina Lustemberg “es ruido de la derecha”, resaltó. “La derecha se ha especializado en hacer cartas de renuncia”, afirmó. “Seguramente como ellos renunciaban a cada rato, porque se los pedía el presidente, creen que los demás gobiernos van a tener esa inestabilidad”, evaluó. “La realidad es que la ministra Lustemberg ha cumplido con rigurosidad la tarea, que es velar por la salud”, sostuvo.

“En este caso, la madre de quien murió presentó un recurso de revocación, y tanto la ministra como el presidente resolvieron revocar, qué es lo que hace un gobierno serio”, apuntó. “La vida es un bien supremo a preservar y nos duele mucho”, complementó.

“Ahora se convoca a la ministra” al parlamento, pero “primero le pedían que cambiara la decisión, cuando la cambia la quieren interpelar. Es más para terapia que para el parlamento”, criticó.

El cambio de decisión se dió porque “había informes, como con todas las cosas que pasan en la vida, a uno le colocan una sanción que se puede reclamar”, dijo. “Y de repente le dan la razón, y no la tenía”, opinó.

“El gobierno del FA, y el partido dan respaldo absoluto al trabajo, a la dedicación, a la vocación, al espíritu de estar atrás de cada tema de la salud de la ministra Lustemberg”, destacó. “Es una gran ministra, y que se esté hostigando a los ministros, durante todo el período, desde que empezó el gobierno, parece ser abusivo”, cuestionó.

Lo mismo sucede con el ministro de Trabajo Juan Castillo: “Todos los países quisieran tener a alguien con el conocimiento, el bagaje de negociación, la experiencia vinculada a los ámbitos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, y el vínculo con los empresarios que tiene Castillo”, analizó.

“Es un gran ministro, proveniente del movimiento sindical”, afirmó. “De donde quieren que provenga un ministro si no es del mundo del trabajo, han tocado empresarios, y gente de la academia, pero cuando las cosas han funcionado mejor es cuando hay alguien que conoce cómo se negocia”, destacó. “Hay pocas personas en el Uruguay que sepan más de negociación que Juan Castillo, muy pocas”, subrayó.

“Parto de la base de que se llamó al ministro de trabajo para conversar de un conflicto resuelto de la mejor manera, que es negociando”, manifestó. “No hay en el mundo ninguna forma de resolver conflictos mejor que negociando”, expresó.

En cuanto a los resultados de la comisión investigadora de la Estancia María Dolores “tienen que ir a Fiscalía, pero no sé para qué”, fustigó. “Por qué se actuó de acuerdo a la Ley de Colonización que permite comprar terrenos equiparando el precio, y si hay un campo de mucha calidad que compró el Estado uruguayo, cuál es el problema”, advirtió. “La intendencia de Florida y los productores están conformes”, acotó.

“Ya vamos distribuyendo 15 mil hectáreas y vamos a llegar a 25 hectáreas, que fue lo que prometimos”, evaluó. “Esa idea de que Colonización es un ente que da pérdidas es errónea, genera efectos positivos y es superavitario”, planteó. “Los campos también los pueden tener los trabajadores, que pagan una renta”, reivindicó.

¿Cómo sigue el gobierno?

Por lo tanto “no va a haber cambios de ministros, el gobierno está avanzando en los problemas que quiere la gente”, resaltó. “La gente tiene problemas de seguridad, y estamos avanzando, falta mucho y hay que trabajar”, justificó. “La gente quiere llegar a fin de mes y salir del endeudamiento, y estamos trabajando”, dijo. “En el año móvil el salario creció 4,6%” mientras que “en todo el período de Luis Lacalle Pou creció 2,7%, habiendo 40 meses de pérdida de salario”, analizó. “Estamos creciendo en temas de empleo, 40 mil puestos de trabajo nuevos, sobre todo vinculados a jefas de hogar”, celebró.

“Sacamos a 120 mil personas de la pobreza en un año y medio, por lo tanto el rumbo del gobierno es claro, lo que tenemos que hacer entre el partido y el gobierno, es gestionar la política”, sintetizó.

“Naturalmente la derecha tiene su temor de que el FA se consolide como el proyecto de cambio, como lo han expresado varios dirigentes”, señaló. “No solo por el triunfo de Lula en Brasil” sino porque “el FA es capaz de generar procesos como donde la gente movilizada gane una elección, porque el FA sigue siendo el mejor proyecto para gobernar el país”, concluyó.