Presidente de CONMEBOL cobró 3.500.000 de dólares por "comisiones" pagadas por el Ueno Bank

“Mientras Domínguez hacía estos “negocios” a título personal, US$ 14 millones de la Conmebol quedaron atrapados en Ueno”, afirma ABC..

Agrega que “entre el 24 de diciembre de 2025 y el 20 de agosto de 2026, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, recibió en su cuenta personal N° (...)1992 siete transferencias de Ueno Bank (en proceso de resolución) por unos US$ 3.500.000. Los pagos provenientes de la cuenta corporativa N° (...)1005 del Grupo Vázquez (presidido por el imputado Federico Miguel Vázquez) figuran como “anticipo de comisiones futuras devengadas surgidas de las circunstancias descriptas en el contrato del 28 de octubre de 2025”.

La serie de documentos y correos internos entregados a este diario por funcionarios de Ueno Bank delata que “los desembolsos ocurrieron luego de que Ueno Bank anunciara el ingreso del OTP Bank, entidad bancaria de Hungría, como accionista. La participación de OTP se dividió en dos aportes: primero de US$ 30 millones, a finales del año pasado, y luego de US$ 17 millones, en junio de este año, es decir, 47 millones de dólares, según las publicaciones oficiales de Ueno.

La comisión por este negocio se habría establecido en 7,5% sobre ese monto, en resumen: US$ 3,5 millones”.