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Política Más Barrio | intervención | Maldonado

Convivencia y seguridad

Más Barrio comenzó su intervención en el barrio San Antonio de Maldonado

El programa Más Barrio inició este 11 de noviembre con el relevamiento de hogares en el barrio San Antonio, de la ciudad de Maldonado, por parte de la Policía.

Programa Más Barrio llegó a Maldonado.

Programa Más Barrio llegó a Maldonado.

 Ministerio del Interior
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Por Redacción Caras y Caretas

En el marco de la expansión del programa Más Barrio, comenzó el pasado miércoles 11 de noviembre el relevamiento de hogares en el barrio San Antonio, de la ciudad de Maldonado, con el acompañamiento de Ministerio del Interior, a través de la Jefatura de Policía de Maldonado y la Policía Comunitaria Orientada a Problemas (PCOP).

Censo de hogares en el barrio San Antonio de Maldonado

La Policía acompañó el relevamiento de hogares que permitirá identificar las necesidades de la zona y orientar futuras acciones para mejorar la convivencia, la seguridad y la calidad de vida de sus habitantes.

El trabajo, que se extenderá durante tres jornadas consecutivas, permitirá obtener información sobre las características de las viviendas, la composición de los hogares y las principales necesidades de los vecinos.

Los datos recabados servirán como insumo para definir e implementar futuras acciones en el territorio.

Convivencia, seguridad y calidad de vida

El Director de la PCOP, Comisario Mayor Franco Zenone, destacó la importancia de la participación de la Policía en esta iniciativa y señaló que representa una oportunidad para contribuir a mejorar la convivencia, la seguridad y la calidad de vida de quienes viven en estos barrios.

Asimismo, indicó que la Jefatura de Policía de Maldonado viene desarrollando un trabajo previo en la zona y que, en esta etapa, acompaña a los equipos encargados del relevamiento para facilitar el desarrollo de las tareas y el acercamiento a los vecinos.

A partir de la información obtenida, la Presidencia de la República y los Ministerios de Vivienda y Ordenamiento Territorial e Interior coordinarán acciones junto a la Intendencia de Maldonado y las organizaciones sociales que trabajan en el barrio.

Con el inicio de esta intervención, Maldonado se convirtió en el quinto departamento en incorporarse al programa Más Barrio, que ya desarrolla experiencias en Cerro Norte, en Montevideo; Corfrisa-Talca, en Las Piedras, Canelones; en La Colina, en Rivera; y en Las Higueras, en Durazno.

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