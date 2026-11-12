Más Barrio comenzó su intervención en el barrio San Antonio de Maldonado

Los datos recabados servirán como insumo para definir e implementar futuras acciones en el territorio.

Convivencia, seguridad y calidad de vida

El Director de la PCOP, Comisario Mayor Franco Zenone, destacó la importancia de la participación de la Policía en esta iniciativa y señaló que representa una oportunidad para contribuir a mejorar la convivencia, la seguridad y la calidad de vida de quienes viven en estos barrios.

Asimismo, indicó que la Jefatura de Policía de Maldonado viene desarrollando un trabajo previo en la zona y que, en esta etapa, acompaña a los equipos encargados del relevamiento para facilitar el desarrollo de las tareas y el acercamiento a los vecinos.

A partir de la información obtenida, la Presidencia de la República y los Ministerios de Vivienda y Ordenamiento Territorial e Interior coordinarán acciones junto a la Intendencia de Maldonado y las organizaciones sociales que trabajan en el barrio.

Con el inicio de esta intervención, Maldonado se convirtió en el quinto departamento en incorporarse al programa Más Barrio, que ya desarrolla experiencias en Cerro Norte, en Montevideo; Corfrisa-Talca, en Las Piedras, Canelones; en La Colina, en Rivera; y en Las Higueras, en Durazno.