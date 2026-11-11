Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

en la gruta de lourdes

Investigan hallazgo de posibles restos óseos en la zona del Batallón 13

Los restos serán trasladados a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y luego al laboratorio del GIAF.

Policía ingresa al predio donde fueron hallados los restos.

Policía ingresa al predio donde fueron hallados los restos.

 Captura de pantalla Telenoche
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La Policía investiga el hallazgo de posibles restos óseos en un predio ubicado sobre la avenida de las Instrucciones, en la zona de la Gruta de Lourdes. En ese lugar se realizan desde hace un tiempo excavaciones para localizar restos de personas detenidas desaparecidas durante la última dictadura.

Según puso saber Caras y Caretas, informado el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, instruyó a los funcionarios para que tomaran imágenes y se enviaran al Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF). Los restos serían llevados a la Fiscalía y luego al laboratorio del GIAF.

El hallazgo fue consignado por el periodista Leonardo Pedrouza de Telenoche, el que informó que los efectivos policiales que custodian el lugar las 24 horas del día observaron lo que podrían ser restos óseos y dieron aviso al servicio de emergencias 911.

Policía en el lugar

Tras el llamado, llegaron funcionarios de la Seccional 17 y del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO). Al menos dos patrulleros ingresaron a una zona de monte ubicada al fondo del terreno, próxima al arroyo Miguelete.

Por el momento, la información es preliminar y no se ha confirmado que los elementos encontrados sean restos humanos ni que tengan relación con la búsqueda de detenidos desaparecidos. No obstante, una fuente indicó a Caras y Caretas que entre los restos se encontraría un fémur.

El predio se encuentra en las inmediaciones del Batallón de Infantería Blindado N.º 13, lugar donde durante la dictadura funcionó un centro clandestino de detención y tortura, conocido como 300 Carlos o Infierno Grande.

Te puede interesar