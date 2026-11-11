Investigan hallazgo de posibles restos óseos en la zona del Batallón 13

Policía en el lugar

Tras el llamado, llegaron funcionarios de la Seccional 17 y del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO). Al menos dos patrulleros ingresaron a una zona de monte ubicada al fondo del terreno, próxima al arroyo Miguelete.

Por el momento, la información es preliminar y no se ha confirmado que los elementos encontrados sean restos humanos ni que tengan relación con la búsqueda de detenidos desaparecidos. No obstante, una fuente indicó a Caras y Caretas que entre los restos se encontraría un fémur.

El predio se encuentra en las inmediaciones del Batallón de Infantería Blindado N.º 13, lugar donde durante la dictadura funcionó un centro clandestino de detención y tortura, conocido como 300 Carlos o Infierno Grande.