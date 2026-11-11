La Policía investiga el hallazgo de posibles restos óseos en un predio ubicado sobre la avenida de las Instrucciones, en la zona de la Gruta de Lourdes. En ese lugar se realizan desde hace un tiempo excavaciones para localizar restos de personas detenidas desaparecidas durante la última dictadura.
en la gruta de lourdes
Investigan hallazgo de posibles restos óseos en la zona del Batallón 13
Los restos serán trasladados a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y luego al laboratorio del GIAF.