La IM reubicó cinco radares que ya funcionan: dónde están los nuevos controles en Montevideo

Dónde retiraron los radares
Los cinco equipos fueron retirados de los siguientes puntos de Montevideo:
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J. P. Varela e Irureta Goyena, sentido este.
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Avenida Italia y Almirón, sentido oeste.
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Avenida Larrañaga y J. P. Varela, sentido sur.
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Bulevar Artigas y Hocquart, sentido norte.
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Bulevar Batlle y Ordóñez e Instrucciones, sentido norte.
Dónde instalaron los nuevos radares
Los dispositivos retirados fueron reinstalados en otras cinco ubicaciones de la capital:
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Luis Alberto de Herrera, entre avenida Italia y avenida Rivera.
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Avenida Joaquín Suárez, entre Micenas y Berro.
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Caramurú, entre Grito de Gloria y Hernani.
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Uruguayana y Flangini.
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Avenida Millán y Garzón.
Cuándo comenzarán a multar
Los nuevos equipos de fiscalización de velocidad y luz roja entraron en funcionamiento el martes 10 de noviembre. Sin embargo, la IMM estableció un período inicial de tres días de monitoreo sin aplicación de multas.
De acuerdo con lo informado por la comuna, los días 10, 11 y 12 de noviembre estarán destinados a controlar el funcionamiento de los dispositivos. Una vez finalizada esa etapa, comenzarán a fiscalizar efectivamente y podrán generar sanciones por infracciones.
De esta manera, los nuevos puntos de control comenzarán a aplicar multas a partir del viernes 13 de noviembre.