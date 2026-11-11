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Sociedad radares | Montevideo | nuevos

Seguridad vial

La IM reubicó cinco radares que ya funcionan: dónde están los nuevos controles en Montevideo

La IM reubicó cinco radares que ya funcionan en nuevos puntos de Montevideo. Conocé dónde están los controles de velocidad y desde cuándo aplican multas.

La IM trasladó cinco radares de control de velocidad a nuevos puntos en Montevideo.

La IM trasladó cinco radares de control de velocidad a nuevos puntos en Montevideo.
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La Intendencia de Montevideo trasladó cinco radares de control de velocidad a nuevos puntos de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y mejorar la cobertura del sistema de fiscalización. Los nuevos dispositivos comenzaron a funcionar este martes 10 de noviembre, aunque durante los primeros tres días no aplicarán multas.

La medida forma parte de una serie de acciones impulsadas por la comuna para mejorar la movilidad y optimizar los recursos disponibles. Según explicó la IMM, los equipos fueron retirados de intersecciones donde existía fiscalización en ambos sentidos de circulación, por lo que se mantuvo un dispositivo operativo en cada uno de esos puntos.

La Intendencia señaló que la decisión de trasladarlos respondió a distintos criterios, entre ellos la necesidad de reforzar los controles de velocidad en zonas de riesgo para la seguridad vial, la cercanía de centros educativos y las denuncias y solicitudes presentadas por vecinos.

Dónde retiraron los radares

Los cinco equipos fueron retirados de los siguientes puntos de Montevideo:

  • J. P. Varela e Irureta Goyena, sentido este.

  • Avenida Italia y Almirón, sentido oeste.

  • Avenida Larrañaga y J. P. Varela, sentido sur.

  • Bulevar Artigas y Hocquart, sentido norte.

  • Bulevar Batlle y Ordóñez e Instrucciones, sentido norte.

Dónde instalaron los nuevos radares

Los dispositivos retirados fueron reinstalados en otras cinco ubicaciones de la capital:

  • Luis Alberto de Herrera, entre avenida Italia y avenida Rivera.

  • Avenida Joaquín Suárez, entre Micenas y Berro.

  • Caramurú, entre Grito de Gloria y Hernani.

  • Uruguayana y Flangini.

  • Avenida Millán y Garzón.

Cuándo comenzarán a multar

Los nuevos equipos de fiscalización de velocidad y luz roja entraron en funcionamiento el martes 10 de noviembre. Sin embargo, la IMM estableció un período inicial de tres días de monitoreo sin aplicación de multas.

De acuerdo con lo informado por la comuna, los días 10, 11 y 12 de noviembre estarán destinados a controlar el funcionamiento de los dispositivos. Una vez finalizada esa etapa, comenzarán a fiscalizar efectivamente y podrán generar sanciones por infracciones.

De esta manera, los nuevos puntos de control comenzarán a aplicar multas a partir del viernes 13 de noviembre.

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