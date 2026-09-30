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incertidumbre

El petróleo vuelve a presionar sobre la economía mundial

El petróleo volvió a ocupar el centro de la escena ante la incertidumbre y el endurecimiento de la posición del presidente Donald Trump frente a Irán.

El petróleo sigue aumentando su precio

El petróleo sigue aumentando su precio

 Sputnik
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Por Redacción Caras y Caretas

Los mercados internacionales cerraron setiembre con nuevas señales de tensión. El precio del petróleo subió alrededor de 3% en medio del aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, mientras los mayores costos de la energía comienzan a trasladarse a los combustibles y vuelven a generar preocupación por la inflación. Al mismo tiempo, los rendimientos de la deuda estadounidense permanecen en niveles elevados, Europa enfrenta mayores tasas de interés y continúan las fricciones comerciales entre las principales economías.

El petróleo volvió a ocupar el centro de la escena ante la incertidumbre geopolítica en Oriente Medio y el endurecimiento de la posición del presidente estadounidense Donald Trump frente a Irán. La evolución del conflicto ha repercutido directamente sobre las expectativas de suministro energético y, en consecuencia, sobre las cotizaciones internacionales del crudo.

Combustibles más caros y presión sobre la inflación. El impacto ya comienza a sentirse en Estados Unidos. El aumento de los precios de la gasolina y el diésel afecta directamente el presupuesto de los hogares, al tiempo que incrementa los costos de transporte y producción de las empresas. Deutsche Welle señala que el encarecimiento de los combustibles está contribuyendo además a un mayor pesimismo entre los consumidores estadounidenses.

La situación representa un desafío adicional para la política económica estadounidense. Si el petróleo permanece en niveles elevados durante un período prolongado, puede dificultar la reducción de la inflación y limitar el margen de la Reserva Federal para flexibilizar su política monetaria.

La evolución de los precios adquiere además una dimensión política por la proximidad de las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre de 2026. El precio de los combustibles es uno de los componentes más visibles de la inflación para los consumidores y puede influir sobre las percepciones acerca de la marcha de la economía.

Los bonos estadounidenses bajo presión. La incertidumbre energética coincide con un escenario de fuertes movimientos en los mercados de deuda. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años superaron el 5,20%, según la información proporcionada, reflejando las expectativas de inflación, tasas de interés y riesgo que dominan actualmente a los mercados.

El aumento de las tasas de los bonos estadounidenses tiene repercusiones que trascienden a Estados Unidos. El rendimiento del Tesoro funciona como una referencia fundamental para el costo internacional del dinero. Cuando sube, se encarece el financiamiento de gobiernos y empresas y aumenta el atractivo de los activos denominados en dólares.