El petróleo vuelve a presionar sobre la economía mundial

La situación representa un desafío adicional para la política económica estadounidense. Si el petróleo permanece en niveles elevados durante un período prolongado, puede dificultar la reducción de la inflación y limitar el margen de la Reserva Federal para flexibilizar su política monetaria.

La evolución de los precios adquiere además una dimensión política por la proximidad de las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre de 2026. El precio de los combustibles es uno de los componentes más visibles de la inflación para los consumidores y puede influir sobre las percepciones acerca de la marcha de la economía.

Los bonos estadounidenses bajo presión. La incertidumbre energética coincide con un escenario de fuertes movimientos en los mercados de deuda. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años superaron el 5,20%, según la información proporcionada, reflejando las expectativas de inflación, tasas de interés y riesgo que dominan actualmente a los mercados.

El aumento de las tasas de los bonos estadounidenses tiene repercusiones que trascienden a Estados Unidos. El rendimiento del Tesoro funciona como una referencia fundamental para el costo internacional del dinero. Cuando sube, se encarece el financiamiento de gobiernos y empresas y aumenta el atractivo de los activos denominados en dólares.