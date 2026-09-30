Los mercados internacionales cerraron setiembre con nuevas señales de tensión. El precio del petróleo subió alrededor de 3% en medio del aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, mientras los mayores costos de la energía comienzan a trasladarse a los combustibles y vuelven a generar preocupación por la inflación. Al mismo tiempo, los rendimientos de la deuda estadounidense permanecen en niveles elevados, Europa enfrenta mayores tasas de interés y continúan las fricciones comerciales entre las principales economías.
incertidumbre
El petróleo vuelve a presionar sobre la economía mundial
El petróleo volvió a ocupar el centro de la escena ante la incertidumbre y el endurecimiento de la posición del presidente Donald Trump frente a Irán.