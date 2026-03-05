El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha participado a nivel nacional en la gestión del desarrollo sostenible a nivel mundial desde su creación en 1965 y Uruguay no ha sido excepción. Su trayectoria abarca la implementación de proyectos y políticas que han impactado positivamente en la vida de millones de personas, enfocándose en la reducción de la pobreza, la promoción de igualdad de género y la mejora de la gobernanza. En este contexto, el PNUD se ha consolidado como un referente en la cooperación internacional, trabajando en estrecha colaboración con gobiernos, sociedad civil y comunidades.
gestión
El PNUD lanza un nuevo plan quinquenal de apoyo a Uruguay con foco en brechas de desigualdad
El 5 de febrero de 2026, la Junta Ejecutiva del PNUD aprobó el Documento el un plan quinquenal que guiará la cooperación durante el período 2026-2030.