gestión

El PNUD lanza un nuevo plan quinquenal de apoyo a Uruguay con foco en brechas de desigualdad

El 5 de febrero de 2026, la Junta Ejecutiva del PNUD aprobó el Documento el un plan quinquenal que guiará la cooperación durante el período 2026-2030.

PNUD respalda a Uruguay.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha participado a nivel nacional en la gestión del desarrollo sostenible a nivel mundial desde su creación en 1965 y Uruguay no ha sido excepción. Su trayectoria abarca la implementación de proyectos y políticas que han impactado positivamente en la vida de millones de personas, enfocándose en la reducción de la pobreza, la promoción de igualdad de género y la mejora de la gobernanza. En este contexto, el PNUD se ha consolidado como un referente en la cooperación internacional, trabajando en estrecha colaboración con gobiernos, sociedad civil y comunidades.

El 5 de febrero de 2026, la Junta Ejecutiva del PNUD aprobó el Documento de Programa de País (CPD) para Uruguay, un plan quinquenal que guiará la cooperación entre el organismo y el Estado uruguayo durante el período 2026-2030. Este nuevo plan se presenta en un momento crítico, dado que, a pesar de los avances en el desarrollo humano, persisten "profundas desigualdades" que requieren atención urgente.

Ejes Prioritarios del Plan 2026-2030

El programa se estructura en torno a cuatro pilares fundamentales que buscan promover un desarrollo inclusivo y resiliente:

1. Pobreza Infantil y Cohesión Social: Uruguay enfrenta desafíos estructurales donde la pobreza infantil es el doble que la de adultos. El plan propone fortalecer los sistemas de protección social y aumentar la inversión en infancia, abordando así uno de los problemas más urgentes del país.

2. Igualdad de Género: La reducción de brechas de género es una prioridad, así como el fortalecimiento de la respuesta estatal ante la violencia de género, con un enfoque especial en los entornos digitales que han cobrado relevancia en la actualidad.

3. Medio Ambiente y Cambio Climático: El plan contempla acciones para proteger la biodiversidad, gestionar de manera sostenible los recursos naturales y promover una transición energética justa, en línea con los objetivos globales de sostenibilidad.

4. Gobernanza y Democracia: La mejora de la eficiencia estatal y el fortalecimiento de la justicia son objetivos clave, lo que incluye acuerdos con instituciones como la Suprema Corte de Justicia para asegurar un sistema judicial más eficiente y accesible.

Este acuerdo fue gestionado a través de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) y se articula con el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas, lo que garantiza que las intervenciones del PNUD respalden directamente las prioridades nacionales del gobierno uruguayo.

