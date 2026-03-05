El PNUD lanza un nuevo plan quinquenal de apoyo a Uruguay con foco en brechas de desigualdad

1. Pobreza Infantil y Cohesión Social: Uruguay enfrenta desafíos estructurales donde la pobreza infantil es el doble que la de adultos. El plan propone fortalecer los sistemas de protección social y aumentar la inversión en infancia, abordando así uno de los problemas más urgentes del país.

2. Igualdad de Género: La reducción de brechas de género es una prioridad, así como el fortalecimiento de la respuesta estatal ante la violencia de género, con un enfoque especial en los entornos digitales que han cobrado relevancia en la actualidad.

3. Medio Ambiente y Cambio Climático: El plan contempla acciones para proteger la biodiversidad, gestionar de manera sostenible los recursos naturales y promover una transición energética justa, en línea con los objetivos globales de sostenibilidad.

4. Gobernanza y Democracia: La mejora de la eficiencia estatal y el fortalecimiento de la justicia son objetivos clave, lo que incluye acuerdos con instituciones como la Suprema Corte de Justicia para asegurar un sistema judicial más eficiente y accesible.

Este acuerdo fue gestionado a través de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) y se articula con el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas, lo que garantiza que las intervenciones del PNUD respalden directamente las prioridades nacionales del gobierno uruguayo.