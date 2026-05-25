El próximo 21 de junio de 2026 comenzará oficialmente el invierno astronómico en el hemisferio sur, coincidiendo con el solsticio que marca el día más corto y la noche más larga del año. Para esta temporada, los análisis meteorológicos proyectan un escenario dual en Uruguay, caracterizado por una atmósfera inestable y la transición hacia fenómenos climáticos globales.
la noche más larga
El próximo 21 de junio ingresará el invierno cuáles son los pronósticos climáticos para la temporada
El próximo 20 de junio comenzará el invierno astronómico en el hemisferio sur; el solsticio que marca el día más corto y la noche más larga del año.