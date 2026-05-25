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solsticio | junio | climáticos

la noche más larga

El próximo 21 de junio ingresará el invierno cuáles son los pronósticos climáticos para la temporada

El próximo 20 de junio comenzará el invierno astronómico en el hemisferio sur; el solsticio que marca el día más corto y la noche más larga del año.

El próximo 21 de junio ingresará oficialmente el invierno, los pronósticos indican una estación intermedia que dará inicio al fenómeno de El Niño.&nbsp;

El próximo 21 de junio ingresará oficialmente el invierno, los pronósticos indican una estación intermedia que dará inicio al fenómeno de El Niño. 
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El próximo 21 de junio de 2026 comenzará oficialmente el invierno astronómico en el hemisferio sur, coincidiendo con el solsticio que marca el día más corto y la noche más larga del año. Para esta temporada, los análisis meteorológicos proyectan un escenario dual en Uruguay, caracterizado por una atmósfera inestable y la transición hacia fenómenos climáticos globales.

Temperaturas: medias moderadas pero con picos polares

Los últimos informes climatológicos indican que el invierno de este año se desarrollará bajo una fase neutra de los indicadores oceánicos. En términos generales, se espera que la temperatura media de la estación se sitúe dentro de los parámetros normales o ligeramente por encima de lo habitual.

Sin embargo, los especialistas locales advierten que esto no descarta eventos invernales severos. El meteorólogo Núbel Cisneros ha señalado que se prevén irrupciones puntuales de aire polar muy intensas. Estos frentes fríos de corta duración provocarán heladas meteorológicas generalizadas, con registros bajo cero en el interior del país y sensaciones térmicas extremadamente bajas. Asimismo, las condiciones climáticas de este año mantienen abierta la probabilidad de precipitaciones sólidas, como aguanieve o nieve, en las zonas de sierras y zonas más altas del territorio uruguayo.

Precipitaciones y la sombra de "El Niño"

En cuanto a las lluvias, el invierno de 2026 iniciará con una tendencia de precipitaciones escasas a normales, lo que podría configurar un junio y julio relativamente secos.

No obstante, la atención de los centros meteorológicos de la región, como MetSul, está puesta en el Atlántico y el Pacífico subsuperficial. El monitoreo actual muestra el desplazamiento de ondas Kelvin cálidas, un factor que sugiere el desarrollo del fenómeno de El Niño hacia el final del invierno o el inicio de la primavera. De consolidarse esta tendencia, el régimen de lluvias en Uruguay podría incrementarse de forma drástica de cara al último trimestre del año.

Las autoridades y los sectores productivos, especialmente el agropecuario, se mantienen en alerta ante estos pronósticos para mitigar el impacto de las heladas tardías y planificar la gestión hídrica superficial ante el posible cambio de fase climática.

Para adaptar esta nota a tus necesidades, ¿te gustaría que agregue declaraciones simuladas de expertos, o prefieres enfocar el cierre en las recomendaciones para el cuidado de la salud durante los días de frío extremo?

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