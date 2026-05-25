El próximo 21 de junio ingresará el invierno cuáles son los pronósticos climáticos para la temporada

Precipitaciones y la sombra de "El Niño"

En cuanto a las lluvias, el invierno de 2026 iniciará con una tendencia de precipitaciones escasas a normales, lo que podría configurar un junio y julio relativamente secos.

No obstante, la atención de los centros meteorológicos de la región, como MetSul, está puesta en el Atlántico y el Pacífico subsuperficial. El monitoreo actual muestra el desplazamiento de ondas Kelvin cálidas, un factor que sugiere el desarrollo del fenómeno de El Niño hacia el final del invierno o el inicio de la primavera. De consolidarse esta tendencia, el régimen de lluvias en Uruguay podría incrementarse de forma drástica de cara al último trimestre del año.

Las autoridades y los sectores productivos, especialmente el agropecuario, se mantienen en alerta ante estos pronósticos para mitigar el impacto de las heladas tardías y planificar la gestión hídrica superficial ante el posible cambio de fase climática.

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