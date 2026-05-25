"La pelota no se mancha": La Gran Muñeca le puso voz al spot mundialista de Telesur

Sobre la producción audiovisual

La producción general estuvo a cargo de Mateo Grille y apuesta a una estética ligada al fútbol barrial, sin grandes artificios visuales. El rodaje se realizó íntegramente en Montevideo y tuvo dos escenarios centrales: el Estudio Vivace, ubicado en el Palacio Salvo, donde se grabaron voces y coros, y el Club Estrella del Sur, elegido para las escenas vinculadas al fútbol de barrio.

Desde lo musical, la propuesta mezcla distintos ritmos rioplatenses y latinoamericanos como la milonga, el tango, el candombe y la chacarera. La producción y los arreglos corales estuvieron a cargo de Agustín Amuedo, mientras que la coproducción y el bajo fueron realizados por Germán Pirri. También participaron Poly Rodríguez en guitarras y Franco Perdomo, Martín Alaniz y Hernán Berriel en percusión.

El videoclip fue dirigido por Manuel Fernández Ceballo, quien además trabajó en cámara junto a Santiago Vivacqua. El coro estuvo integrado por Agustín Amuedo, Gonzalo Imbert, Rodrigo Poloni, Nicolás Grandal, Mathias Ferro, Daniel Mega, Guillermo Capo y Fabricio Ramírez. La puesta en escena se completó con el trabajo de maquillaje de Carolina Fontana y Laura Da Rosa.

No es la primera vez que La Gran Muñeca se vincula a un proyecto futbolero de Telesur. En 2015, la murga había realizado un homenaje a De Zurda, el ciclo conducido por Maradona y Víctor Hugo Morales durante dos Copas del Mundo.

Con esta nueva producción, Telesur vuelve a apostar por una mirada regional del fútbol apoyada en expresiones culturales populares. La murga, en ese marco, aparece como la voz elegida para acompañar el clima de un Mundial que ya empieza a jugarse también desde la identidad latinoamericana.