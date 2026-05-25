Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad La Gran Muñeca | Mundial |

Fútbol y murga

"La pelota no se mancha": La Gran Muñeca le puso voz al spot mundialista de Telesur

La Gran Muñeca protagoniza el videoclip oficial de la cobertura de Telesur para el Mundial 2026, inspirado en el legado de Maradona y grabado en Montevideo. Mirá el spot.

La Gran Muñeca le puso voz al spot mundialista de teleSUR.

La Gran Muñeca le puso voz al spot mundialista de teleSUR.

 Captura de pantalla
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La murga La Gran Muñeca le puso voz a la cobertura especial que Telesur prepara para el Mundial 2026. El conjunto fue elegido para interpretar el tema oficial del canal para la próxima Copa del Mundo, una pieza audiovisual atravesada por referencias al legado de Diego Armando Maradona y a la cultura futbolera popular de América Latina.

El videoclip gira en torno a la frase “La pelota no se mancha”, pronunciada por Maradona, que funciona como eje conceptual de la propuesta.

Según informó Telesur, el trabajo audiovisual formará parte de la cobertura internacional que el canal desplegará tanto en televisión como en plataformas digitales, con contenidos en español, inglés y portugués.

Sobre la producción audiovisual

La producción general estuvo a cargo de Mateo Grille y apuesta a una estética ligada al fútbol barrial, sin grandes artificios visuales. El rodaje se realizó íntegramente en Montevideo y tuvo dos escenarios centrales: el Estudio Vivace, ubicado en el Palacio Salvo, donde se grabaron voces y coros, y el Club Estrella del Sur, elegido para las escenas vinculadas al fútbol de barrio.

Desde lo musical, la propuesta mezcla distintos ritmos rioplatenses y latinoamericanos como la milonga, el tango, el candombe y la chacarera. La producción y los arreglos corales estuvieron a cargo de Agustín Amuedo, mientras que la coproducción y el bajo fueron realizados por Germán Pirri. También participaron Poly Rodríguez en guitarras y Franco Perdomo, Martín Alaniz y Hernán Berriel en percusión.

El videoclip fue dirigido por Manuel Fernández Ceballo, quien además trabajó en cámara junto a Santiago Vivacqua. El coro estuvo integrado por Agustín Amuedo, Gonzalo Imbert, Rodrigo Poloni, Nicolás Grandal, Mathias Ferro, Daniel Mega, Guillermo Capo y Fabricio Ramírez. La puesta en escena se completó con el trabajo de maquillaje de Carolina Fontana y Laura Da Rosa.

No es la primera vez que La Gran Muñeca se vincula a un proyecto futbolero de Telesur. En 2015, la murga había realizado un homenaje a De Zurda, el ciclo conducido por Maradona y Víctor Hugo Morales durante dos Copas del Mundo.

Con esta nueva producción, Telesur vuelve a apostar por una mirada regional del fútbol apoyada en expresiones culturales populares. La murga, en ese marco, aparece como la voz elegida para acompañar el clima de un Mundial que ya empieza a jugarse también desde la identidad latinoamericana.

Spot mundial Telsur

Temas

Te puede interesar