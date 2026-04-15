El retail global se reinventa: crece en ventas, pero enfrenta una transformación estructural

“El retail está pasando de ser un negocio centrado en el producto a uno basado en datos”, señalan analistas del sector.

El fin de los canales: hacia una experiencia única

La omnicanalidad dejó de ser una ventaja competitiva para transformarse en una exigencia básica. Los consumidores ya no distinguen entre compra online y presencial: esperan una experiencia integrada, con acceso a stock unificado, múltiples opciones de entrega y devoluciones sin fricciones.

Este cambio obliga a las empresas a rediseñar sus sistemas logísticos y comerciales, integrando todos los puntos de contacto con el cliente.

Tiendas físicas que evolucionan

A pesar de la caída del tráfico en locales físicos a nivel global, el formato de tienda no desaparece. Por el contrario, en algunos mercados se registran más aperturas que cierres, aunque con un enfoque distinto.

Las nuevas tiendas funcionan como espacios de experiencia, centros logísticos y showrooms. El objetivo ya no es solo vender productos, sino fortalecer el vínculo con el cliente.

Retail media: una nueva fuente de ingresos

Otro fenómeno en expansión es el crecimiento del llamado “retail media”, que consiste en la comercialización de espacios publicitarios dentro de las propias plataformas de venta.

Esto permite a los minoristas diversificar ingresos, utilizando su conocimiento del consumidor y sus canales digitales para ofrecer soluciones publicitarias a marcas y proveedores.

Marcas propias y consumidores más exigentes

En un contexto de inflación y presión sobre el poder adquisitivo, las marcas propias han ganado terreno como alternativas competitivas en precio y calidad. Al mismo tiempo, los consumidores muestran menor fidelidad y priorizan la conveniencia, la experiencia y el valor percibido.

Además, se observa una tendencia creciente a destinar más gasto a experiencias que a bienes físicos, lo que impacta directamente en la demanda del retail tradicional.

Logística y sostenibilidad: los grandes desafíos

La eficiencia logística se ha convertido en un factor crítico. La necesidad de entregas rápidas y a bajo costo presiona a las empresas a optimizar sus cadenas de suministro, en un contexto de creciente complejidad.

A esto se suma el desafío de la sostenibilidad. Nuevas regulaciones y una mayor conciencia ambiental obligan a revisar procesos, reducir emisiones y mejorar la trazabilidad de los productos.

Un sector en transición

El panorama actual muestra un sector que, si bien mantiene su dinamismo comercial, enfrenta un cambio de paradigma. El modelo tradicional, basado en tiendas físicas y marcas fuertes, da paso a uno más complejo, donde la tecnología, la logística y los datos son determinantes.

En este nuevo escenario, el éxito dependerá de la capacidad de adaptación. Las empresas que logren integrar canales, optimizar operaciones y ofrecer experiencias relevantes serán las que lideren la próxima etapa del retail global.