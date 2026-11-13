El siniestro señor Cartes

Resultó por lo menos llamativo que durante las sesiones del Congreso para promover el juicio político a Peña, casi unánimemente los legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición, hicieran mención expresa al estado de corrupción en que se encuentra Paraguay.

La dictadura de Alfredo Stroessner, dirigente del Partido Colorado, duró 45 años y, además de horrendas violaciones a los derechos humanos, destruyó todas las instituciones del Estado. Sus sucesores, Andrés Rodríguez, Lino Oviedo y Juan Carlos Wasmosy continuaron llenando sus bolsillos y los de quienes eran sus cómplices. Militares y civiles todos en el mismo lodo.

El Partido Colorado paraguayo es una organización política corrompida que ha gobernado ese país desde 1947, con la única interrupción de Fernando Lugo (2008-2012). Como organización antidemocrática que es, no tolera oposiciones ni disidencias.

Lugo, el único opositor elegido presidente en los últimos 80 años, fue destituido “por mal desempeño de su cargo” después de un juicio político promovido por los colorados. En las elecciones inmediatas ganó Horacio Cartes. No hay casualidades. Y aunque nada lo exime de su condición de corrupto, a Santiago Peña le pasó algo parecido.

El pasado 4 de octubre se realizaron las elecciones municipales. El Partido Colorado triunfó en 187 localidades, pero perdió las dos más importantes: la capital, Asunción y Ciudad del Este.

Por esta razón, hubo quienes cuestionaron el liderazgo de Cartes, entre ellos el entonces presidente Santiago Peña y Pedro Alliana, quien era vicepresidente y ahora ejerce la presidencia.

Periodistas que seguían la situación aseguran que Peña le pidió a Cartes que diera un paso al costado para poner como candidato presidencial a Alliana en el 2028. Esto originó una violenta discusión entre ambos dirigentes que terminó con una advertencia de Cartes y el principio del fin.

“Vos poné en orden los problemas que tenés con tu banquito”, le dijo a Peña, y éste contraatacó: “Yo tengo el poder y tengo el dinero”. Pero Cartes insistió: “Ordená tu banquito”.

El líder de “Honor Colorado” hacía mención a la grave situación financiera que atravesaba el Ueno Bank, algo que en los círculos de poder era conocido desde hacía meses.

Para Peña fue como abrir la puerta del infierno. A través de sus legisladores, Cartes solicitó información al BCP sobre la situación del banco. Con los datos en la mano, el Central no tuvo otra opción que ordenar el cierre.

El Ueno cayó y sus directivos están presos. Peña fue destituido de la presidencia y se encuentra detenido en una unidad militar. Ahora enfrenta una posible condena a 15 años de prisión y, por si fuera poco, le han decomisado la mayoría de sus bienes.

Asumió Alliana como presidente, que no es un hombre de Cartes, y pretendía ser candidato a presidente para el 2028. Ya no lo es más. Tampoco tendrá alguna capacidad de gobierno porque todos los nuevos jerarcas, hasta los militares, provienen de filas del cartismo y no fueron nombrados por él.

“El poder soy yo”, les advirtió elípticamente Cartes. Tan poderoso que para mantener su hegemonía no vaciló en destruir a quien se le puso delante y generar el caos en su propio país.

Un país gobernado por corruptos

Es difícil pensar a Paraguay sin corruptos o dictadores en el gobierno. Varios presidentes han sido destituidos, por lo menos uno fue asesinado a balazos, otro murió en un extraño accidente aéreo.

La única institución de peso social que desde hace años y todas las semanas denuncia el daño que provoca la corrupción es la Iglesia católica. Desde el arzobispo de Asunción hasta el último de los curas perdidos en pequeños poblados dedican un tramo de su homilía dominical para explicarles a los fieles el daño social, político, económico y cultural que provocan los corruptos.

No hay un solo presidente que no se haya retirado más rico que cuando asumió.

Quienes ahora creen que la Justicia funcionó porque Peña está preso, se equivocan. Lo procesaron porque el fiscal general responde a Cartes, y porque los ministros de la Suprema Corte de Justicia se nombran por cuota política. Más claro: Peña está preso porque Cartes lo ordenó.

La corrupción en el Poder Judicial de Paraguay es uno de los problemas más graves que afectan la institucionalidad del país, caracterizada por redes de impunidad, injerencia política y esquemas de recaudación que alcanzan a diversos estratos del sistema.

Una de las acusaciones más notorias de los últimos años tiene que ver con que los ministros de la SCJ han nombrado como funcionarios a esposas, hijos, parientes y hasta amantes con sueldos altísimos. Pero la ética brilla por su ausencia a todos los niveles.

En febrero de 2025, la ciudadanía se movilizó frente a la Fiscalía tras la difusión de chats que involucraban a legisladores, fiscales, una jueza y un diputado en una trama de favores y ofrecimiento de dinero.

En octubre de 2026, el juez Nelson Mercado Portillo, de Santa Rosa del Aguaray, fue sometido a juicio oral acusado de cohecho pasivo tras acusaciones de solicitar coimas de 30.000 dólares a cambio de fallos judiciales.

Un caso estructural es la denominada "Mafia de los Pagarés", que involucra a centenares de jueces, fiscales y abogados defensores y que afecta a decenas de miles de ciudadanos.

El fiscal general Emiliano Rolón está en cuestión. Varios legisladores de la oposición anunciaron que propondrán que se lo someta a juicio político para destituirlo.

Paraguay es el único país de América del Sur que tiene un fiscal asesinado por sicarios del narcotráfico. Pero también tiene fiscales que han colaborado con los narcos.

Para entender la corrupción en el Congreso basta recordar el caso del senador Erico Galeano, quien actualmente cumple condena por lavado de dinero del narcotraficante Sebastián Marset. Un mes atrás destituyeron a un diputado, que incluso había sido presidente de la Cámara Baja, acusado de falsear el título de abogado con el que se presentaba. Y hace 15 días renunció, obligada, una senadora que vendía puestos de trabajo.

El jefe de los corruptos

Horacio Cartes tiene 70 años, está divorciado, acumula una fortuna estimada en 5.000 millones de dólares y es dueño de un imperio empresarial que reúne a unas 83 empresas. Durante décadas, su conglomerado operó en actividades financieras, industriales y comerciales que le proporcionaron una amplia presencia en la economía nacional. Fue el dueño del Banco Amambay que luego se transformó en Banco Basa, del que Peña fue directivo, y que estuvo en los orígenes del Ueno Bank.

Históricamente vinculado a tabacaleras como Palermo S.A. y Tabacalera del Este S.A. (Tabesa), de la que se desvinculó en el 2023.

En el sector agropecuario y ganadero incluye empresas dedicadas a la producción de carne, genética y explotación rural, tales como Ganadera Sofía, Ganadera Las Pampas, Ganadera Los Criollos, Ganadera Cauce Moro, Chajha S.A., Forestal Agrícola del Amambay S.A. y Agroforestal del Paraguay.

Es propietario de Cementos Concepción (CECON S.A.), una importante industria cementera y de cal del país. Y también de las constructoras Jiménez Gaona y Lima Empresas de Construcciones S.A.

En el sector comercio es dueño de la cadena Farmacenter y de marcas de gastronomía y consumo como Don Vito y Esparro. También en el sector de bebidas.

Es propietario de otras empresas en varias actividades como Transporte Multimodal del Paraguay S.A., Consignataria de Ganado S.A., Prana S.A. y Pamplona S.A. (asociada también al manejo de papel térmico).

Opera varios medios de comunicación como los diarios La Nación (antes propiedad de Osvaldo Domínguez Dibb, padre de Alejandro), Crónica y Popular, varias emisoras de radio en AM y FM y portales digitales.

Investigaciones internacionales, entre ellas las del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), también identificaron estructuras offshore relacionadas con el entorno empresarial de Cartes. La existencia de sociedades en jurisdicciones extranjeras no constituye por sí misma un delito, pero permite examinar la organización internacional de sus negocios.

Todo este conglomerado empresarial ha estado dirigido por su hermana Sarah Cartes, una mujer formada en EEUU. En enero de 2024 se hizo pública una reestructuración patrimonial mediante la cual Horacio Cartes cedió la titularidad o participación de un paquete de 24 de sus empresas a sus tres hijos (Sofía, Juan Pablo y Sol) bajo el nuevo esquema corporativo denominado Grupo Cartes Montaña.

Tiene intereses en el fútbol, porque si bien el club Libertad de Paraguay es una sociedad civil sin fines de lucro, Cartes lo presidió entre el 2001 y el 2012 y es su principal financista.

“Significativamente corrupto”

Cualquiera que consumiera cigarrillos de contrabando podía ver hace un tiempo la sigla Tabesa estampada en las cajillas. Mediante una compleja red, millones de cajillas de cigarrillos fabricados en Paraguay inundaron el mercado de todos los países de la región. Algo insoportable para varias marcas de origen estadounidense que veían significamente afectado su negocio. Contrataron agentes y policías de inteligencia retirados para combatir el contrabando, pero sin mayores éxitos.

Porque la lógica implacable es el valor. Los cigarrillos de contrabando más vendidos en Uruguay son de la marca GIFT y se consiguen a 70 pesos. En tanto los cigarrillos de fabricación nacional cuestan entre 200 y 240 pesos según la marca.

En julio de 2022, el Departamento de Estado de EEUU declaró al expresidente paraguayo como «significativamente corrupto», prohibiéndole la entrada al país. En enero de 2023, el Departamento del Tesoro de EEUU (a través de la OFAC) le impuso sanciones económicas. Washington lo acusó de obstruir una investigación internacional sobre delincuencia transnacional, pagar sobornos a miembros del Partido Colorado (hasta 10.000 dólares por apoyo a su candidatura en 2013), entregar pagos mensuales a legisladores (entre 5.000 y 50.000 dólares) y ofrecer un millón de dólares en 2017 para comprar votos a favor de una reforma constitucional reeleccionista.

A su vez, un informe de una Comisión Bicameral del Congreso de Paraguay en 2022 vinculó su nombre a redes de contrabando de cigarrillos y lavado de dinero. Sin embargo, en junio de 2025, fiscales paraguayos solicitaron desestimar una denuncia por contrabando al considerar que no había pruebas objetivas suficientes.

Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de EEUU, y como Peña —entonces delfín de Cartes— era muy importante para la política exterior, todas las sanciones se levantaron. De hecho, Paraguay fue de los primeros países en ingresar al Escudo de las Américas.

Uruguay, la familia y el fútbol

Los Cartes tienen muchos intereses en Uruguay. Sarah Cartes estuvo casada muchos años con Martín Bordaberry, hermano del senador colorado Pedro Bordaberry.

Tanto Horacio como Sarah son propietarios de residencias en Punta del Este, más concretamente en la Parada 12 de La Brava y no se descarta que tengan otras inversiones con forma de “sociedad panameña” muy populares en este balneario.

Una investigación de nuestro compañero Simón López Ortega, publicada por Caras y Caretas en agosto del 2024, revelaba que “en Uruguay, TABESA tiene un gran aliado comercial: MONTEPAZ, tabacalera de empresarios cercanos al presidente Luis Lacalle Pou, que fue beneficiada comercialmente con una serie de decretos durante su gobierno.

A su vez, la tabacalera uruguaya es la principal vendedora de cigarros ilegales consumidos en Colombia. El estudio ‘Incidencia del consumo de cigarrillos ilegales en Colombia 2023’, del Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos (FND), señaló a MONTEPAZ como la responsable de introducir más de la tercera parte (35 %) del mercado ilegal de ese país.

Por otra parte, un ‘informe de inteligencia’ de operaciones bancarias sospechosas de las empresas de Cartes, realizado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes de Paraguay (SEPRELAD) detectó la participación ‘significativa’ de Uruguay en el esquema, ya que lo incluyó entre los cinco países a los que TABESA transfirió más dinero entre 2014 y 2021. En ese período se transfirieron a Uruguay 42,8 millones de dólares provenientes de las empresas del Grupo Cartes”.

MontePaz también es propietaria de la Industria Gráfica Casabó S.A., que se ubica en Asunción y Rondeau, Montevideo. Su actividad principal es el diseño, desarrollo y producción de packaging impreso en sistema offset con estándares para las industrias farmacéutica, alimenticia y tabacalera.

Dos exfuncionarios de esta empresa dijeron a Caras y Caretas que “durante años ésta imprimió las cajillas y el packaging de cigarrillos que fabricaba Tabesa y que luego volvían a Uruguay de contrabando”.

Pero estos no son los únicos nexos con nuestro país, porque Cartes es tío de Juan Domingo "Papacho" Viveros Cartes, un narcotraficante que fue detenido en el año 2012 con un cargamento de marihuana para alguien que recién se iniciaba: Sebastián Marset, que también cayó en la misma causa.

Ya en Paraguay, Papacho fue un contacto importante entre Marset y Miguel Ángel Insfrán (a) “Tio Rico”, líder de una organización criminal. Probablemente así llegaron a contactos políticos.

Erico Galeano presidía un pequeño club de fútbol al que Marset le pagó para jugar profesionalmente. Galeano fue electo diputado y luego senador, siempre como incondicional de Cartes. Ahora está preso por lavar dinero del narcotraficante uruguayo.

En septiembre de 2021, tras ser arrestado en Emiratos Árabes Unidos por portar un pasaporte paraguayo falso, Marset mencionó el nombre de Horacio Cartes y del entonces presidente Mario Abdo Benítez en conversaciones interceptadas por los investigadores de la operación A Ultranza Py: “Hablen con Marito (por Abdo) o con Cartes y pídanle que me ayuden. Nosotros nos hemos portado muy bien con ellos”, decía Marset.

Integrantes de la organización criminal intentaron contactar al embajador paraguayo en Catar, Ángel Barchini, un dirigente político cercano al movimiento de Cartes. El propio exdiplomático reconoció posteriormente que Marset buscó su asistencia durante su detención, aunque afirmó haberle negado la ayuda.

Finalmente la ayuda se la dio el Gobierno de Lacalle Pou cuando le otorgó un pasaporte.

Así llegamos al fútbol, porque, según informó Brecha, en setiembre del 2018 “Horacio Cartes y su coterráneo y amigo Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, jugaron un rol clave en la designación de Pedro Bordaberry como presidente de la Comisión Regularizadora de la AUF, con el respaldo de Diego Lugano y Eduardo Ache”. Es decir, para no perder la costumbre, dieron un “golpe de Estado” en la máxima dirección de nuestro fútbol.

Detrás están las SAD y el negocio de las apuestas en los que Conmebol y la AUF tienen fuertes intereses. Ignacio Alonso se ha encargado de abrirles el camino.