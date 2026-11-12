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Política Álvaro Delgado | interior |

Fuego amigo

Se calienta la interna del Partido Nacional en el interior y Delgado busca poner paños fríos

A los conflictos internos entre dirigentes de varios departamentos se agrega un malestar en la cúpula nacionalista por un “prematuro” ambiente electoral.

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado.

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado.
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Por Redacción Caras y Caretas

La interna del Partido Nacional atraviesa un momento de creciente sensibilidad en varios puntos del interior del país. Según reportes de la prensa local y declaraciones de dirigentes partidarios, a los roces entre referentes departamentales en Maldonado, Cerro Largo, Tacuarembó y Paysandú se suma un marcado malestar en la conducción nacionalista por lo que consideran un "prematuro" clima electoral en esos territorios.

Lo que en un principio comenzó como comentarios aislados y señales de alerta de baja intensidad en departamentos que ya arrastraban internas complejas, fue escalando en las últimas semanas hasta hacerse visible en la escena pública. Ante este escenario, el propio presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, debió intervenir directamente durante sus giras por el interior con el objetivo de "calmar las aguas" y procurar un acercamiento entre los sectores en pugna.

La preocupación central en la cúpula blanca radica en que el adelanto de la discusión por candidaturas y posicionamientos locales desvíe el foco de la gestión y debilite la cohesión partidaria a tres años de los próximos comicios departamentales. En el Directorio entienden que la exposición pública de estas fracturas en bastiones tradicionales del nacionalismo genera un desgaste innecesario frente a la opinión pública.

Clima de tensión

Este clima de tensión quedó reflejado en las recientes instancias de intercambio entre la conducción partidaria y los jefes comunales. En el marco de una reunión mantenida entre Delgado e intendentes blancos en Maldonado —encuentro que también generó repercusiones políticas en departamentos como Cerro Largo tras la ausencia del intendente Christian Morel—, los jefes departamentales transmitieron la necesidad de ordenar el debate interno.

En esa línea, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, expresó públicamente que existe un sentir compartido entre los jefes comunales respecto a que el partido debe establecer una agenda de discusión pública diferente. Según señaló Olivera en declaraciones recogidas por Telenoche, el debate actual "no está centrada en los hechos que la gente está esperando que la clase política hable", abogando por priorizar los temas de gestión y las demandas ciudadanas por encima de las disputas internas.

Desde el entorno de la conducción nacionalista se asegura que el diálogo con los distintos actores departamentales continuará de forma permanente. La apuesta de Delgado y del Directorio es contener los frentes abiertos en Maldonado, Cerro Largo, Tacuarembó y Paysandú, buscando encauzar las diferencias hacia mecanismos institucionales y postergar la competencia electoral para los tiempos formalmente previstos por la orgánica partidaria.

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