Se calienta la interna del Partido Nacional en el interior y Delgado busca poner paños fríos

Clima de tensión

Este clima de tensión quedó reflejado en las recientes instancias de intercambio entre la conducción partidaria y los jefes comunales. En el marco de una reunión mantenida entre Delgado e intendentes blancos en Maldonado —encuentro que también generó repercusiones políticas en departamentos como Cerro Largo tras la ausencia del intendente Christian Morel—, los jefes departamentales transmitieron la necesidad de ordenar el debate interno.

En esa línea, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, expresó públicamente que existe un sentir compartido entre los jefes comunales respecto a que el partido debe establecer una agenda de discusión pública diferente. Según señaló Olivera en declaraciones recogidas por Telenoche, el debate actual "no está centrada en los hechos que la gente está esperando que la clase política hable", abogando por priorizar los temas de gestión y las demandas ciudadanas por encima de las disputas internas.

Desde el entorno de la conducción nacionalista se asegura que el diálogo con los distintos actores departamentales continuará de forma permanente. La apuesta de Delgado y del Directorio es contener los frentes abiertos en Maldonado, Cerro Largo, Tacuarembó y Paysandú, buscando encauzar las diferencias hacia mecanismos institucionales y postergar la competencia electoral para los tiempos formalmente previstos por la orgánica partidaria.