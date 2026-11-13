Clásico con aroma a prueba de fuego: Uruguay visita esta noche a Argentina

Los once de Scaloni

Del otro lado de la línea de cal se parará una Albiceleste renovada, que llega tras ratificar su protagonismo internacional como finalista de la Copa del Mundo 2026 y habiendo anunciado la continuidad de Lionel Scaloni en la dirección técnica hasta el Mundial 2030. El combinado campeón mundial en Catar 2022 y bicampeón continental transita un evidente proceso de recambio generacional: ya no cuenta con históricos de la talla de Lionel Messi ni Nicolás Otamendi tras sus respectivos retiros de la Selección, a los que se suman bajas de peso por decisión técnica como la de Rodrigo de Paul y ausencias por lesión como las de Lautaro Martínez, Nicolás González y Cristian Romero. Pese a este panorama, Argentina apostaría por una alineación integrada por Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada.

Permiten un total de once cambios

Tratándose de un ensayo de carácter amistoso, ambos cuerpos técnicos acordaron una flexibilidad reglamentaria que permitirá realizar hasta un total de once modificaciones. De esta manera, de los 28 futbolistas que componen la delegación oriental, 26 estarán disponibles a las órdenes de Forlán y solo dos quedarán marginados del banco de suplentes.

Las acciones del encuentro estarán impartidas por una terna arbitral de origen brasileño. Flavio de Souza será el juez principal del clásico, secundado desde las bandas por los asistentes Nailton de Souza y Luanderson Lima, mientras que Bruno Arleu cumplirá las funciones de cuarto árbitro. En tanto, la tecnología del VAR estará bajo la responsabilidad de Pablo Gonçalves, acompañado por Rodrigo Guarizo en el AVAR.