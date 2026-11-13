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Cultura | Sebastián Pérez Pérez | Las siete balas | Cine

Las siete balas

Sebastián Pérez Pérez, director: "La realidad es en grises, no hay blancos o negros"

El realizador presenta 'Las siete balas', un tenso thriller que expone, gracias a un robo con múltiples repercusiones, la constante tensión social en nuestro país.

Las sietes balas: Sebastián Pérez Pérez

Las sietes balas: Sebastián Pérez Pérez
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Por Martin Imer

A pesar de que la crónica roja sea uno de los bloques más consumidos dentro de los informativos y portales de prensa, lo cierto es que no existen muchos thrillers o policiales en nuestra filmografía, siendo Reus y su secuela de los pocos exponentes dignos en este terreno. A esa pequeña lista se suma esta semana Las siete balas, nuevo film del director Sebastián Pérez Pérez que comienza con un violento copamiento en un bar de la Ciudad Vieja, perpetrado por tres adolescentes, para luego ir trazando un complejo mapa social en donde los chicos son apenas peones dentro de un ajedrez lleno de jugadores más pesados, desde mafiosos hasta políticos. A propósito del estreno, conversamos con el cineasta sobre sus influencias y la búsqueda de un retrato sin estigmatizaciones.

¿Sentís que el cine uruguayo se ha encargado o se encarga de los temas que reflejas en la película?

No sé, cuando me hablan de cine uruguayo, yo lo que puedo decir son las cosas que yo hago, yo creo que, al ser un poco más independiente y artesanal, va siempre en base a los intereses y sensibilidades de los artesanos que lo hacen, y te diría también que es en base a la sensibilidad de los jurados, porque como nosotros en realidad todos dependemos de fondos, que son fondos con jurados, depende de la sensibilidad de los jurados. Yo tuve la suerte de tener a Adrían Caetano en un jurado y al ser un drama policial le gustó y dijo 'vamos por acá', pero otro jurado capaz que no lo ve, de hecho, esta película por algo estuvo tanto tiempo para financiarse, entonces yo te diría que los temas que realmente se tratan dependen de eso, más que nada de los jurados de los fondos porque hay muy pocas películas que son autofinanciadas.

La película evita la estigmatización y el maniqueísmo. ¿Cómo manejaste ese balance?

Lo primero que me generó ganas de escribir Las siete balas fue que por esos tiempos había empezado a crecer mucho la delincuencia infantil [el libreto se empezó a escribir en 2004] y prácticamente era como que para la sociedad lo peor que había y lo más peligroso que había era un pibe, de hecho tenías una palabra, que era infantojuvenil, y me parecía medio loco porque obviamente yo era joven, no era tan joven en ese momento pero era joven y pensaba que la persona más manipulable es la persona joven y también con menor poder de todo tipo, entonces un joven y de bajos recursos todavía pensé que estaba en lo más bajo de lo que te puede hacer daño -- obviamente cualquier persona con un arma puede hacer daño, pero la cantidad de gente que podía al mismo tiempo herir un pibe armado era mucho menor que los eventos que estábamos viendo en ese momento en la sociedad, que perjudicaban a montones, entonces empecé a jugar un poco con armar esa estructura de contar esta historia donde se presentan los pibes chorros, pero en realidad la historia se vaya reconfigurando de alguna manera; y para hacer eso, tenes que entender que sí, es un delincuente, pero también tiene una madre que lo quiere o tiene un amigo que lo estima, y siempre el mundo se va manejando así, porque todo se maneja en la realidad en grises, no hay blancos o negros, y salir de eso es salir de los clichés, porque si yo te decía 'son todos malos, son todos asesinos, no sé qué', ya caías en un cliché y lo que perdías son todos esos matices y lo que perdías era darle personalidad a los personajes.

¿Cuáles fueron tus inspiraciones?

Yo no soy crítico, pero creo que todos, un poco, somos hijos del western porque creo que es el gran género que empezó a escupir para afuera Hollywood. De hecho es medio loco, pero yo a veces cuando pienso a qué películas me hubiera gustado que se parezca Las siete balas, pienso en El cielo y el infierno de Kurosawa, que para mí Kurosawa es el maestro del cine por excelencia, porque me encanta esa primera parte que tiene la película cuando está la llamada telefónica del secuestrador, la tensión que hay, es muy parecido a las tensiones que generaban algunas películas de John Ford, que es lo que Kurosawa consumía también. Yo creo que tengo un montón de referencias, obviamente una por ejemplo a mí que me tocó mucho y que me generó una idea de 'esto se puede contar así' es Pulp Fiction, una película que va para adelante y para atrás, esa película me impactó; me acuerdo de haberla visto en el cine, y fascinarme con la libertad que tenía, y siempre me había quedado la idea de que se podría contar un gran policial así, porque te va permitiendo dosificar el misterio, dosificar la información, ir revelando de a poquito, moviendo el velo de a poquito, ir generando lo que a mí más me gusta de estas películas, llámese Nueve Reinas, llámese Los sospechosos de siempre, llámese cualquiera de esas películas en donde vos estas todo el tiempo dudando de lo que está pasando, entonces ese es el juego que me propuse.

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