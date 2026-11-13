A pesar de que la crónica roja sea uno de los bloques más consumidos dentro de los informativos y portales de prensa, lo cierto es que no existen muchos thrillers o policiales en nuestra filmografía, siendo Reus y su secuela de los pocos exponentes dignos en este terreno. A esa pequeña lista se suma esta semana Las siete balas, nuevo film del director Sebastián Pérez Pérez que comienza con un violento copamiento en un bar de la Ciudad Vieja, perpetrado por tres adolescentes, para luego ir trazando un complejo mapa social en donde los chicos son apenas peones dentro de un ajedrez lleno de jugadores más pesados, desde mafiosos hasta políticos. A propósito del estreno, conversamos con el cineasta sobre sus influencias y la búsqueda de un retrato sin estigmatizaciones.
Las siete balas
Sebastián Pérez Pérez, director: "La realidad es en grises, no hay blancos o negros"
El realizador presenta 'Las siete balas', un tenso thriller que expone, gracias a un robo con múltiples repercusiones, la constante tensión social en nuestro país.