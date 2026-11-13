Sebastián Pérez Pérez, director: "La realidad es en grises, no hay blancos o negros"

La película evita la estigmatización y el maniqueísmo. ¿Cómo manejaste ese balance?

Lo primero que me generó ganas de escribir Las siete balas fue que por esos tiempos había empezado a crecer mucho la delincuencia infantil [el libreto se empezó a escribir en 2004] y prácticamente era como que para la sociedad lo peor que había y lo más peligroso que había era un pibe, de hecho tenías una palabra, que era infantojuvenil, y me parecía medio loco porque obviamente yo era joven, no era tan joven en ese momento pero era joven y pensaba que la persona más manipulable es la persona joven y también con menor poder de todo tipo, entonces un joven y de bajos recursos todavía pensé que estaba en lo más bajo de lo que te puede hacer daño -- obviamente cualquier persona con un arma puede hacer daño, pero la cantidad de gente que podía al mismo tiempo herir un pibe armado era mucho menor que los eventos que estábamos viendo en ese momento en la sociedad, que perjudicaban a montones, entonces empecé a jugar un poco con armar esa estructura de contar esta historia donde se presentan los pibes chorros, pero en realidad la historia se vaya reconfigurando de alguna manera; y para hacer eso, tenes que entender que sí, es un delincuente, pero también tiene una madre que lo quiere o tiene un amigo que lo estima, y siempre el mundo se va manejando así, porque todo se maneja en la realidad en grises, no hay blancos o negros, y salir de eso es salir de los clichés, porque si yo te decía 'son todos malos, son todos asesinos, no sé qué', ya caías en un cliché y lo que perdías son todos esos matices y lo que perdías era darle personalidad a los personajes.