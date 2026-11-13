Reforma del transporte metropolitano generará 2.500 empleos directos

En cuanto al trazado previsto, ambos corredores compartirán un tramo troncal por la avenida 18 de Julio y convergerán en una nueva estación multimodal que será edificada en la zona de Tres Cruces. Desde allí se bifurcarán hacia el este y el noreste del área metropolitana: uno de los ejes recorrerá las avenidas 8 de Octubre y Camino Maldonado hasta alcanzar Zonamérica o la ciudad de Pando —extremo que aún resta definir—, mientras que el segundo corredor avanzará por Avenida Italia y Avenida Giannattasio hasta llegar a El Pinar, en Canelones.

Estudios técnicos

Para avanzar hacia la materialización de la iniciativa, el MTOP mantiene en curso diversos estudios técnicos que concluirán durante los próximos meses de verano, paso previo indispensable para abrir los llamados a licitación a lo largo de 2027. En el plano financiero, la obra cuenta con el respaldo de organismos multilaterales de crédito: el Estado ya accedió a líneas de financiamiento por US$ 500 millones otorgadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y US$ 300 millones provenientes del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). De estos fondos totales, ambas instituciones ya efectuaron dos desembolsos iniciales de US$ 10 millones cada uno para sostener las etapas preparatorias.

Paralelamente al desarrollo de la infraestructura, la Agencia de Transporte Metropolitano —organismo que lidera el proceso de reforma— trabaja en el diseño de una nueva sociedad privada que nuclea a las empresas que actualmente operan las líneas que serán sustituidas por el nuevo esquema. Aunque las autoridades aclaran que las negociaciones aún no están cerradas, las proyecciones preliminares establecen un reparto accionarial liderado por Cutcsa, con una participación superior al 60%, seguida por Copsa con alrededor de un 20%. El resto del paquete se distribuiría entre Ucot (por debajo del 9%), Coetc (casi un 5%), Tala Pando Montevideo (entre un 3% y un 4%), Casanova (en el entorno del 1%) y COME (con un 0,3%).