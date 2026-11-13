La relatividad de lo incorruptible

Esta semana se conocieron nuevas cosas en relación con Sebastián Marset. Una de ellas es que mientras estaba preso en Dubái, entre noviembre y diciembre de 2021, el narco compatriota movilizó entre 3,8 millones y 4,2 millones de dólares mediante el Ueno Bank, el banco digital con el que se acaba de producir la megaestafa a dos terceras partes de la población de Paraguay, y que determinó la caída y detención del ahora expresidente Santiago Peña, otro de los reclutados por el capo total, Horacio Cartes, antes sancionado por Estados Unidos hasta que Donald Trump, misteriosamente, le removió las sanciones financieras a él y a sus empresas el año pasado. Un mes después Trump indultó también a Juan Orlando Hernández, expresidente narco de Honduras que estaba preso en EEUU por el tráfico de 450 toneladas de cocaína desde Honduras entre 2004 y 2022, casi 20 años.

En 2023 circuló profusamente en Bolivia una versión de que Marset había pagado varios millones de dólares (hasta diez millones) para obtener su pasaporte. Si bien no se confirmó, los datos que surgen de sus movimientos en esa tapadera financiera corrupta que era Ueno Bank justo al mismo tiempo que estaba preso sugieren que Marset mantuvo una actividad frenética desde la cárcel que, a fuerza de psicología básica, difícilmente tuviese que ver con algo más que con su libertad, desvelo excluyente de todos los presos. Así que conviene introducir ese relato en la narración, a la vez que se conoce que la Justicia de EEUU, donde está ¿detenido?, ¿extraditado?, ¿secuestrado?, ¿protegido?, recibirá pruebas de que el jefe narco pagó coimas en Uruguay.

Otra vez se filtra una peculiar alabanza de Marset. Como en aquel momento que raudo salió a desvincular a Abdo Benítez y a Lacalle Pou —aunque a Abdo le llamaba Marito en las interceptaciones donde le hacía encargos—, ahora también dice que ordenó atentar contra la fiscal Mónica Ferrero porque era “incorruptible”. La fiscal celebró esta frase como un galardón, un orgullo nacional. Pero hay que tomar con cuidado estas expresiones, porque Marset absuelve y señala no en nombre de la verdad, sino por motivos insondables. Hace unos días, por ejemplo, fue una declaración de Marset la utilizada para descabezar a la Fiscalía de corte de Bolivia justo cuando estaba investigando al presidente Rodrigo Paz y a Fernando Cerimedo.

Hay que tener todo esto en cuenta: Marset es, probablemente, un activo de inteligencia de los Estados Unidos diciendo y callando lo que hay que decir, y callando de acuerdo a los intereses de sus mandantes.