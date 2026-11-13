IM eliminará facturas en papel: contribuyentes pagan $ 159 millones por envíos

Comunicación más ágil y personalizada

Más allá del ahorro financiero, la reestructura apunta a transformar la manera en que la administración se vincula con los contribuyentes y gestiona la recaudación. La IM pretende dejar atrás un modelo basado exclusivamente en la emisión pasiva de boletos de pago para desarrollar estrategias de comunicación más directas, ágiles y personalizadas. Con el fortalecimiento de sus plataformas digitales y bases de datos, la comuna busca anticiparse a eventuales situaciones de morosidad, enviando alertas tempranas sobre vencimientos y facilitando el acceso a planes de refinanciación o convenios antes de que las deudas se vuelvan difíciles de afrontar.