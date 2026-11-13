IM eliminará facturas en papel: contribuyentes pagan $ 159 millones por envíos

La Intendencia de Montevideo (IM) resolvió eliminar de forma definitiva el envío de facturas impresas para el cobro de sus tributos a partir del año 2027, una medida con la que busca modernizar su gestión administrativa y reducir costos operativos significativos. Actualmente, la emisión y distribución física de los recibos correspondientes a impuestos como la Contribución Inmobiliaria, la Tasa General Municipal y la Tarifa de Saneamiento representan un gasto anual de 159 millones de pesos, un costo que en última instancia es asumido por los propios contribuyentes dentro de la estructura tributaria departamental.
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El plan de transición hacia la digitalización total de la facturación responde a la necesidad de la comuna de adaptar sus procedimientos a los estándares actuales de otros entes y servicios públicos del país, que ya operan mayoritariamente mediante facturación electrónica. Según explicaron autoridades departamentales, el uso cada vez más extendido de los canales digitales por parte de la ciudadanía permite avanzar hacia este esquema sin afectar el acceso a la información de pago, logrando además un importante ahorro de recursos económicos y una reducción del impacto ambiental asociado al uso de papel y logística de distribución.
Comunicación más ágil y personalizada
Más allá del ahorro financiero, la reestructura apunta a transformar la manera en que la administración se vincula con los contribuyentes y gestiona la recaudación. La IM pretende dejar atrás un modelo basado exclusivamente en la emisión pasiva de boletos de pago para desarrollar estrategias de comunicación más directas, ágiles y personalizadas. Con el fortalecimiento de sus plataformas digitales y bases de datos, la comuna busca anticiparse a eventuales situaciones de morosidad, enviando alertas tempranas sobre vencimientos y facilitando el acceso a planes de refinanciación o convenios antes de que las deudas se vuelvan difíciles de afrontar.
Para alcanzar el objetivo de papel cero en 2027, la administración departamental implementará un proceso gradual de adhesión a la factura digital durante los próximos meses. Este cronograma incluirá campañas de difusión para incentivar el registro de correos electrónicos y teléfonos celulares, así como instancias de asistencia presencial en los centros comunales y en el edificio sede para acompañar a aquellos ciudadanos —especialmente adultos mayores o personas con menor familiaridad tecnológica— que requieran apoyo para migrar hacia los nuevos canales de consulta y pago.