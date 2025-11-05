En los últimos años, el turismo ha adquirido una relevancia indiscutible en la economía uruguaya, convirtiéndose en un tema central en la discusión sobre la matriz productiva del país. Lejos de ser un sector más, el turismo emerge como una de las alternativas más tangibles para el crecimiento acelerado, reflejando su importancia en el discurso del gobierno y su integración en diversas actividades económicas.
desafíos
El Turismo se viene perfilando como pilar fundamental para el crecimiento
El momento actual del turismo en Uruguay se destacó durante una reciente conferencia del ministro de Economía, Gabriel Oddone Paris, en Enjoy Punta del Este.