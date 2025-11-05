Hacete socio para acceder a este contenido

El Turismo se viene perfilando como pilar fundamental para el crecimiento

El momento actual del turismo en Uruguay se destacó durante una reciente conferencia del ministro de Economía, Gabriel Oddone Paris, en Enjoy Punta del Este.

En los últimos años, el turismo ha adquirido una relevancia indiscutible en la economía uruguaya, convirtiéndose en un tema central en la discusión sobre la matriz productiva del país. Lejos de ser un sector más, el turismo emerge como una de las alternativas más tangibles para el crecimiento acelerado, reflejando su importancia en el discurso del gobierno y su integración en diversas actividades económicas.

Entender la dinámica del turismo es uno de los grandes desafíos del actual gobierno. Aumentar la llegada de turistas –tanto regionales como internacionales– exige una comprensión profunda de la resiliencia del sector y la identificación de oportunidades. Uruguay ha demostrado tener una red variada y colaborativa en el ámbito privado, trabajando mano a mano con el gobierno para proponer agendas que contemplen el desarrollo de todo el territorio.

Recientemente, el Ministerio de Turismo ha dado pasos significativos, mejorando la conectividad tanto interna como externa del país. Estas iniciativas, junto con campañas de promoción renovadas, buscan captar la atención de potenciales turistas, resonando en el público local y extranjero. El mensaje y la narrativa turística se está ajustando para emocionar e inspirar, lo que representa un enfoque vital para atraer visitantes, incluso a los uruguayos más escépticos.

Para un país que necesita un crecimiento rápido y generación de empleo, el turismo se presenta como una estrategia esencial. Las autoridades son conscientes de que fomentar el turismo no solo es una opción, sino una necesidad imperiosa para el desarrollo sostenible y la creación de oportunidades económicas. El turismo en Uruguay no solo es un sector económico; es una vía de crecimiento potencial que requiere un enfoque estratégico y cohesionado para maximizar su impacto en la matriz productiva del país.

