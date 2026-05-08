Terrible: bebé de seis meses está en el CTI con un impacto de bala en la cabeza

Allí las tomografías revelaron que en verdad había un impacto de bala, y que el proyectil estaba aún adentro de la cabeza del pequeño. Su estado es grave.

De acuerdo a la información obtenida este viernes de mañana, el diagnóstico en el Pereira fue: "proyectil alojado con lesión intracraneana en estado grave". Fue derivado a cirujano y permanece en el CTI con asistencia respiratoria mecánica.

El ataque

Los disparos de armas de fuego fueron advertidos por policías que patrullaban la zona de Boix y Merino, en Malvín Norte. Identificaron que las ráfagas de disparos se dieron en Dubrich y Mataojo.

Los policías se dirigen al lugar y en la esquina de Dubrich y calle 125 llega una mujer de 22 años que les dice que su bebé tiene un disparo en la cabeza.

La madre y su bebé estaban en un apartamento del complejo de viviendas INVE. Fue trasladado de inmediato al Pasteur, y de ahí al Pereira Rossell, donde finalmente le diagnostican herida de bala en la cabeza con proyectil alojado en el cráneo.

En la escena de los disparos la Policía halló ocho vainas posiblemente de 9 mm e impactos en la ventana del frente del apartamento.

Fue enterada de todo la fiscal Mirna Busich, quien dio aviso al personal de Homicidios para que tengan la información. El caso por el momento lo tiene la fiscalía de flagrancia.