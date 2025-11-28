De almacén de barrio a gigante mayorista: la historia menos contada

La historia de Macromercado

Aunque la fecha marca 35 años desde la inauguración de Macromercado Mayorista S.A. en 1990, la verdadera historia empieza mucho antes. Hay que viajar a 1922 para encontrar a Don Samuel Mejlovitz y Doña Sofía Elbert abriendo un modesto almacén de ventas al por menor en la calle Porongos. Aquella esquina —entre Blandengues e Independencia— vio nacer al “Almacén Palestina”, que pronto sumó un pequeño bar, reflejo de una época en la que el comercio también era punto de encuentro.

En 1936 llegó la primera mudanza y con ella una audaz transformación. Desde Gualberto Méndez y General Flores, la empresa innovó en la venta callejera, la entrega a domicilio y el inicio de la distribución mayorista de bebidas. Dos décadas más tarde, en 1957, los hijos de Samuel, Jaime e Isaac, tomaron la posta y fundaron ALPASA S.A., consolidando una mirada moderna con atención directa al público y un paso firme hacia el crecimiento.

El gran sueño se concretó en noviembre de 1990 con el nacimiento de Macromercado Mayorista S.A. en San Martín y Pugnalini. Aquel salón de 8.088 metros cuadrados impuso una nueva forma de comprar “a lo grande”, que rápidamente conquistó a los clientes tradicionales y a un público cada vez más amplio.

Celebrando la historia

Desde entonces, la expansión fue sostenida: Carrasco en 1998; Paso de la Arena en 2001; Punta de Rieles y Carlos María Ramírez en 2003; Maldonado-Punta del Este en 2007; y finalmente Rivera en 2014, con un predio de 80.000 metros cuadrados y estacionamiento para cientos de vehículos. Cada inauguración fue una promesa cumplida de cercanía, variedad y precios competitivos.

La gala celebró historias, empleos, aprendizajes y el vínculo con la comunidad. En esos aplausos hubo gratitud por el camino recorrido y entusiasmo por todo lo que vendrá. Macromercado demostró que crecer es posible cuando se honra el origen y se apuesta al futuro con la misma convicción del primer día.