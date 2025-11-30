Francisco Bustillo echa toda la culpa a Ache y afirma: " Mi error fue decir que nadie sabía quién era Marset"

Cabe recordar que Cancillería inició sumario administrativo a Bustillo y Carlos Mata por destrucción de documento en la Torre Ejecutiva.

"No queda claro lo que se está investigando. Uno deduce que se intenta indagar si esos famosos whatsapps (chats protocolizados entre Carolina Ache y Guillermo Maciel sobre Sebastián Marset de setiembre de 2021) que habrían llegado a Presidencia integraban un expediente. Por otro lado, saber quién dio la orden. Quiero aclarar dos cosas. No me consta que fueran parte de un expediente y los funcionarios que fueron interrogados dieron cuenta de lo mismo. Respecto a la instrucción, Mata dijo que había sido yo, pero no lo recuerdo", justificó.

Fue culpa de Carolina Ache

¿Mata declaró que usted dio la orden de entregar el sobre en Torre Ejecutiva, le preguntaron y respondió: "Lo que dice es que le dije que lo lleve a Presidencia antes de las 13. Yo no vi qué contenía ese sobre. La única vez que lo vi fue cuando Ache me lo quiso entregar el día antes. Le dije que yo no era ni arte ni parte y que se lo llevara a quien se lo pidió: Jurídica. Di por bueno que lo hizo. Hasta ahí la actuación de Cancillería".

"Al día siguiente se da la reunión en Presidencia de la que participaron Maciel, Ache como ministra interina (Bustillo viajó por la tarde a Nueva Zelanda) y Roberto Lafluf. Eso es lo que sabemos. Con respecto a la orden, Mata dice que fui yo. Que lo llamaron del sexto piso, del despacho del ministro. No tengo recuerdo alguno de eso. Mi preocupación y mi cabeza estaban en el viaje", justificó.

Pese a que asegura no recordar si dio la orden de llevar al documento a la Torre Ejecutiva, igual quitó relevancia al hecho: "¿Es ilegal o hay alguna irregularidad administrativa en enviar eventualmente un sobre, llámese documento o whatsapp, a Presidencia? Es el jerarca máximo de la administración. No hay ninguna irregularidad ni ilegalidad. Están dando vueltas alrededor de la noria y no es lo importante. Lo relevante es si pasó lo que dicen que pasó en Presidencia", recalco.

¿Cree que se destruyó un documento público?: "No sé si era un documento público. No lo vi. Tampoco me consta que fuera parte de un expediente. Lo único que vi fue un sobre cuando me lo trajo Ache", expresó.