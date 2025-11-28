Fondo de Vivienda: el condenado Bruno Bertolio falsificó la firma de Diverio

El juez Fernando Islas la condenó a 2 años y 4 meses de prisión por los delitos de asociación para delinquir, apropiación indebida y lavado de activos que poseía. La condena se suma a la de los exsindicalistas del Sunca Santiago Bernaola, Bruno Bertolio y Víctor Rivero, ya condenados y expulsados del sindicato. De hecho, si bien el expresidente del FOSVOC Bruno Bertolio fue condenado luego del desvío de dinero del Fondo Social que encabezaba, ahora podría sumársele otra causa luego de que se verificara que los documentos que manejaba llevaban la firma falsificada del exsecretario general del Sunca, Daniel Diverio. Luego de la condena de la exfuncionaria de FOSVOC, Stella Rey —quien declaró actuar bajo las órdenes de Bruno Bertolio—, quedó más clara la maniobra: Rey pagaba los sueldos del FOSVOC y de esa manera accedía a la cuenta del Banco República a través de la que efectuó las más de 190 transferencias que tuvieron como destino a una decena de personas.

Modus operandi

Según pudo conocer Caras y Caretas, hasta el año 2023 los ya condenados Bruno Bertolio y Santiago Bernaola presentaban ante el directorio de FOSVOC documentos con solicitudes de distintos beneficios para personas inexistentes. De esa manera, una decena de documentos llevaron la firma falsificada del exsecretario general del Sunca hasta que Bruno Bertolio modificó su estrategia y comenzó a firmar él mismo las peticiones para el otorgamiento de beneficios. Es así que se presentaba el documento solicitando el beneficio —podían ser materiales para reconstruir una vivienda incinerada o una silla de ruedas—, el FOSVOC lo aprobaba y Stella Rey liberaba el cheque que le era entregado a Bruno Bertolio a cambio de comisiones que la ahora condenada cobraba.

Asimismo, las auditorías que se llevaron adelante entre 2021 y 2023, cuando se perpetró la primera etapa de la estafa, resultaron sin irregularidades porque los fondos entregados habían sido aprobados por todo el directorio de FOSVOC. La estafa vino a revelarse tras la auditoría del año 2024. Por otra parte, la Senaclaft investiga las cuentas bancarias del Sunca y del Partido Comunista. Según supo Caras y Caretas, en la primera etapa de la investigación llevada adelante por la Secretaría Antilavado no se verifican transacciones entre el Sindicato de la Construcción y el PCU. Además, fuentes de la investigación indicaron que las finanzas del Sunca son independientes a las de los fondos Social, Fondos de Retiro, Fondo de Capacitación y Fondo de Vivienda para Obreros de la Construcción. Cada uno de ellos tiene su propio tesorero y presidente que nada tienen que ver con el gremio de la construcción.

El 12 de junio de este año, el fiscal Gilberto Rodríguez especializado en Delitos Económicos y Complejos dijo públicamente que “en principio aparece de manera bastante sólida, consolidada, que parte de ese dinero iba al financiamiento del Partido Comunista y del Sunca”, indicando más adelante que tanto el senador Óscar Andrade como el diputado Daniel Diverio tenían calidad de imputados. La investigación continuará en 2026 pero ninguno de los legisladores compareció en la causa. El 13 de junio, Caras y Caretas se comunicó con el fiscal Rodríguez para aclarar los detalles de la “consolidación” que se había alcanzado como se había manifestado el día anterior, y el fiscal Gilberto Rodríguez aclaró que “no existen transferencias desde el FOSVOC ni al Sunca ni al PCU y tampoco Andrade y Diverio tienen calidad de imputados”.

