Orsi inauguró nueva fábrica de Mood que producirá viviendas de madera

El presidente de la República, Yamandú Orsi, presidió la inauguración de la nueva fábrica de Mood, la primera de Uruguay especializada en la construcción de viviendas modulares a partir de madera contralaminada (CLT).
Ubicada en El Pinar, Canelones, la planta es resultado de una inversión de 10 millones de dólares y ya generó 50 nuevos puestos de trabajo.
El director ejecutivo de Mood, Bruno Minicelli, señaló que la fábrica dispone de 5.000 metros cuadrados y tiene una capacidad de producción que alcanza los 15.000 metros cuadrados de vivienda por turno, garantizando una "altísima calidad".
Minicelli explicó que la apuesta de Mood es integrar toda la cadena productiva nacional, desde la forestación y el aserrado de la madera en el norte del país, hasta la obtención de la vivienda terminada. Además, destacó que la utilización de este tipo de construcción modular en madera seca contribuye a la reducción de la huella de carbono, alineado con los objetivos de sostenibilidad de la empresa.
La inauguración, llevada a cabo este jueves 27, contó también con la presencia del intendente de Canelones, Francisco Legnani; la alcaldesa de Ciudad de la Costa, Julia Matilla; y el director nacional de Industrias, Adrián Míguez, entre otras autoridades.