Orsi inauguró nueva fábrica de Mood que producirá viviendas de madera

Minicelli explicó que la apuesta de Mood es integrar toda la cadena productiva nacional, desde la forestación y el aserrado de la madera en el norte del país, hasta la obtención de la vivienda terminada. Además, destacó que la utilización de este tipo de construcción modular en madera seca contribuye a la reducción de la huella de carbono, alineado con los objetivos de sostenibilidad de la empresa.