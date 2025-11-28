Trabajadores de TV Ciudad enfrentan despidos, reducción de salarios y falta de información.

Sin embargo, aseguran que hasta ahora la información oficial continúa siendo fragmentaria y que se enteran de novedades a través de la prensa y no a través de una comunicación formal.

“Desde el miércoles se divulgó información con cifras, nombres de personas que trabajan en el canal y planes que nunca fueron comunicados por la Dirección”, señala el comunicado de Adeom, que califica la situación como “delicada y triste” por la incertidumbre que enfrentan las personas trabajadoras. El colectivo considera “inadmisible” que datos que no han sido compartidos con la plantilla se filtren con facilidad mientras continúan las reuniones internas.

Sindicato en alerta

El sindicato de TV Ciudad afirmó que permanece “en alerta” a la espera de la confirmación formal de los cambios para evaluar medidas. En paralelo, expresó su solidaridad con los equipos de M24, que atraviesan también un momento crítico tras confirmarse el cierre y el despido de la totalidad de la plantilla.

Las y los trabajadores insisten en acceder a la información completa para conocer el alcance real de la reestructura, su impacto laboral y el rumbo que tomará la señal pública de Montevideo a partir del próximo año.

Semana "muy difícil"

Diego González, conductor de La Aldea, lamentó una semana “muy difícil” por la salida de “gente valiosa y tremendamente profesional” y señaló que, aunque las reestructuras forman parte del oficio, “lo injusto es que siempre la pagamos los trabajadores”.

Con reuniones aún en curso y sin un comunicado definitivo de la dirección, el canal municipal transita un clima de incertidumbre. Se espera que hoy haya una comunicación oficial.