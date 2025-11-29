Hacete socio para acceder a este contenido

Daniel Sturla

Fuerte polémica

El cardenal Daniel Sturla denunció "afirmaciones calumniosas" en su contra

Padres del colegio Jesús María hicieron pública una carta donde acusan a Daniel Sturla por graves hechos.

Cardenal Daniel Sturla.
Por Redacción Caras y Caretas

Una carta firmada por un grupo de padres del colegio Jesús María, que aseguraban haber denunciado hechos graves de acoso sexual, maltrato institucional y discriminación hacia estudiantes, desató una fuerte polémica luego de que el cardenal Daniel Sturla afirmara que las afirmaciones son “calumniosas” y que mezclan hechos “que no tienen conexión entre sí, con verdades a medias”.

La publicación denunciaba encubrimiento desde la propia Iglesia y que la principal preocupación del cardenal Sturla haya sido “que no llegue a la prensa”.

Palabras del cardenal Sturla

"Desmiento haber trasladado a una persona de un colegio a otro, porque no me corresponde hacerlo. Las instituciones mencionadas no tienen ni vínculo administrativo ni vínculo legal entre sí”, señaló el arzobispo y agregó: “Nos duele encontrarnos en esta situación y esperamos que se busque la verdad”.

Sturla desmintió "rotundamente" haberle pedido a alguien que retire una denuncia por acoso o solicitar "que no se vaya a la prensa”.

En la carta, los padres expresaron: “Queremos pedir una auditoría, ya que hay varios familiares y amigos entregando dinero con el fin de apoyar la educación en valores católicos y no mafias que encubren violadores y prácticas mafiosas".

El medio La República recogió también testimonio de un padre que afirmó que "el colegio pierde por año más de 20 alumnos víctimas de bullying y violencia por parte de la dirección".

"Aguardamos hace varios meses por una intervención de Primaria que no llega”, relató el padre según la publicación realizada por La República.

La nota denunciaba además el despido de las funcionarias denunciantes, la reubicación del exdirector de Secundaria en el Colegio Jubilar, y el ascenso de personas allegadas a la iglesia.

