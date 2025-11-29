Una carta firmada por un grupo de padres del colegio Jesús María, que aseguraban haber denunciado hechos graves de acoso sexual, maltrato institucional y discriminación hacia estudiantes, desató una fuerte polémica luego de que el cardenal Daniel Sturla afirmara que las afirmaciones son “calumniosas” y que mezclan hechos “que no tienen conexión entre sí, con verdades a medias”.
Fuerte polémica
El cardenal Daniel Sturla denunció "afirmaciones calumniosas" en su contra
Padres del colegio Jesús María hicieron pública una carta donde acusan a Daniel Sturla por graves hechos.