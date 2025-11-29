El cardenal Daniel Sturla denunció "afirmaciones calumniosas" en su contra

Sturla desmintió "rotundamente" haberle pedido a alguien que retire una denuncia por acoso o solicitar "que no se vaya a la prensa”.

En la carta, los padres expresaron: “Queremos pedir una auditoría, ya que hay varios familiares y amigos entregando dinero con el fin de apoyar la educación en valores católicos y no mafias que encubren violadores y prácticas mafiosas".

El medio La República recogió también testimonio de un padre que afirmó que "el colegio pierde por año más de 20 alumnos víctimas de bullying y violencia por parte de la dirección".

"Aguardamos hace varios meses por una intervención de Primaria que no llega”, relató el padre según la publicación realizada por La República.

La nota denunciaba además el despido de las funcionarias denunciantes, la reubicación del exdirector de Secundaria en el Colegio Jubilar, y el ascenso de personas allegadas a la iglesia.