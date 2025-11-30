El Banco de Previsión Social (BPS) estima que las jubilaciones tendrán un incremento de más de 6% en enero, de acuerdo con la evolución del Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN). Así lo informó la presidenta del organismo, Jimena Pardo, quien detalló que el IMSN ya creció 5,32% entre enero y octubre, y que con los datos que restan por incorporarse antes del cierre del año el ajuste superaría ese porcentaje.
JUBILADOS Y PENSIONISTAS
BPS proyecta un aumento superior al 6% en enero y confirma partida especial de fin de año
Además del ajuste anual, el BPS confirmó el pago de una partida especial de 3.151 pesos por concepto de canasta de fin de año, dirigida a los jubilados y pensionistas de menores ingresos.