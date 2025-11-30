Hacete socio para acceder a este contenido

JUBILADOS Y PENSIONISTAS

BPS proyecta un aumento superior al 6% en enero y confirma partida especial de fin de año

Además del ajuste anual, el BPS confirmó el pago de una partida especial de 3.151 pesos por concepto de canasta de fin de año, dirigida a los jubilados y pensionistas de menores ingresos.

Por Redacción de Caras y Caretas

El Banco de Previsión Social (BPS) estima que las jubilaciones tendrán un incremento de más de 6% en enero, de acuerdo con la evolución del Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN). Así lo informó la presidenta del organismo, Jimena Pardo, quien detalló que el IMSN ya creció 5,32% entre enero y octubre, y que con los datos que restan por incorporarse antes del cierre del año el ajuste superaría ese porcentaje.

El incremento se aplicará en dos etapas. En enero se liquidará el ajuste correspondiente al dato disponible hasta noviembre, mientras que en marzo se abonará un complemento en función de la actualización definitiva del índice salarial.

Partida especial

Además del ajuste anual, el BPS confirmó el pago de una partida especial de 3.151 pesos por concepto de canasta de fin de año, dirigida a los jubilados y pensionistas de menores ingresos. El beneficio alcanzará inicialmente a 155.000 personas, aunque la cifra podría superar las 165.000 si se integran quienes aún deben presentar declaración jurada.

La partida se pagará desde el 2 de diciembre, junto con las pasividades.

Con este refuerzo, el organismo busca fortalecer el poder adquisitivo de los pasivos más vulnerables de cara al cierre del año y previo al aumento general previsto para el primer trimestre de 2026.

