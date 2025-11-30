BPS proyecta un aumento superior al 6% en enero y confirma partida especial de fin de año

El Banco de Previsión Social (BPS) estima que las jubilaciones tendrán un incremento de más de 6% en enero, de acuerdo con la evolución del Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN). Así lo informó la presidenta del organismo, Jimena Pardo, quien detalló que el IMSN ya creció 5,32% entre enero y octubre, y que con los datos que restan por incorporarse antes del cierre del año el ajuste superaría ese porcentaje.