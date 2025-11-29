Flamengo con Giorgian De Arrascaeta se quedó con la Copa Libertadores y es el más ganador de Brasil

Flamengo se convirtió en el primer equipo de Brasil en ganar la Copa Libertadores en cuatro oportunidades al derrotar en el estadio Monumental de Lima a Palmeiras por 1 a 0. El equipo que tuvo como titular al uruguayo Giorgian De Arrascaeta fue el que buscó más y se terminó quedando con un partido cerrado y aburrido en la mayor parte del juego.
