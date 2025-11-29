Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Copa Libertadores | Giorgian De Arrascaeta |

Campeao

Flamengo con Giorgian De Arrascaeta se quedó con la Copa Libertadores y es el más ganador de Brasil

Flamengo es el primer equipo de Brasil en ganar la Copa Libertadores en cuatro oportunidades. Giorgian De Arrascaeta fue elegido el mejor del partido.

Flamengo se convirtió en el primer equipo de Brasil en ganar la Copa Libertadores, Giorgian De Arrascaeta fue titular.

Flamengo se convirtió en el primer equipo de Brasil en ganar la Copa Libertadores, Giorgian De Arrascaeta fue titular.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Flamengo se convirtió en el primer equipo de Brasil en ganar la Copa Libertadores en cuatro oportunidades al derrotar en el estadio Monumental de Lima a Palmeiras por 1 a 0. El equipo que tuvo como titular al uruguayo Giorgian De Arrascaeta fue el que buscó más y se terminó quedando con un partido cerrado y aburrido en la mayor parte del juego.

En más de una hora de partido no hubo remates al arco, los equipos brasileños se pegaron mucho y jugaron poco pero Flamengo se puso en ventaja a los 22 del segundo tiempo en el primer remate dirigido al arco en todo el partido, y fue por la única vía posible: un tiro de esquina desde la derecha que encontró la cabeza solitaria de Danilo.

El ex Porto, Real Madrid, Manchester City y Juventus apareció en el corazón del área sin marcas y conectó con mucha puntería la pelota para ponerla pegadita junto a un palo.

Flamengo el más ganador de Brasil

Flamengo se convirtió de esta manera en el equipo más ganador de Brasil. El Mengao fue el mejor de los dos en un partido mediocre donde el verdao nunca pudo imponer su juego.

El trámite del partido cambió desde el gol de Danilo porque Palmeiras se ve obligado a ir a buscar el empate y se puso más emocionante, pero no le alcanzó. Ganó el mejor de los dos.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar