Apareció la joven que era buscada por su familia y la Policía

La oficina de personas ausentes del Ministerio del Interior había emitido una alerta por la desaparición de la joven Julia Clara García Martínez, de 25 años de edad, quien había sido vista por última vez en el barrio Pérez Castellanos de la ciudad de Montevideo el pasado 26 de noviembre.
La búsqueda fue difundida a través de redes sociales y de Caras y Caretas, lo que posibilitó que una mujer de nacionalidad paraguaya pudiera identificar a Julia y dar aviso a familiares y autoridades competentes. La joven fue hallada fuera de la capital y se encuentra en buen estado.