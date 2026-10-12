Durante la jornada solidaria de McDonald's se recaudó un total de $21.439.210

Todo lo recaudado es destinado a la Asociación Casa Ronald McDonald de Uruguay que ofrece un hogar lejos del hogar a las familias de niños internados por medio de sus Casas, una dentro del Hospital Pereira Rossell y otra en el Hospital de Tacuarembó; y para los Centros Educativos Impulso que brindan oportunidades educativas de calidad a más de 1.350 niños y jóvenes de la cuenca de Casavalle.

Por su lado la jefa de comunicaciones, Paula Espasandín, recalcó que todos los Gran Día son una fiesta para los colaboradores de la marca, sabiendo que tiene un fin benéfico. A su vez, destacó la solidaridad de todos los uruguayos que compraron bonos solidarios y Big Macs para lograr los objetivos propuestos para esta edición; y agradeció a los artistas que participaron de la campaña como a las autoridades, personalidades y artistas que apoyaron esta causa.