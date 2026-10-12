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Empresariales McDonald's | Gran Día |

¡Big Gracias!

Durante la jornada solidaria de McDonald's se recaudó un total de $21.439.210

Todo lo recaudado en el Gran Día será destinado a la Asociación Casa Ronald McDonald y a los Centros Educativos Impulso.

GD 26, Fabrizio Patritti, Paula Espasandín, Sergio García y Sandra Marcos baja
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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción de Caras y Caretas

El viernes 8 de octubre se realizó el Gran Día, la jornada solidaria de McDonald’s donde todo lo recaudado por la venta de su hamburguesa Big Mac se destina a la educación de niños y jóvenes de Casavalle; y a familias de niños en CTI, prematuros o en tratamientos médicos prolongados del Hospital Pereira Rossell y Hospital Tacuarembó.

Durante el Gran Día se vivió una fiesta en los 35 locales con música, artistas e invitados, y gracias a la solidaridad de todos los uruguayos, se logró reunir un total de $21.439.210, entre Big Mac vendidas y bonos solidarios.

El director general de Arcos Dorados Uruguay, Sergio García, agradeció la solidaridad de todos los uruguayos que durante la jornada compraron su Big Mac, logrando alcanzar el objetivo propuesto para esta edición, con el fin de seguir logrando un impacto social positivo en la comunidad uruguaya.

Todo lo recaudado es destinado a la Asociación Casa Ronald McDonald de Uruguay que ofrece un hogar lejos del hogar a las familias de niños internados por medio de sus Casas, una dentro del Hospital Pereira Rossell y otra en el Hospital de Tacuarembó; y para los Centros Educativos Impulso que brindan oportunidades educativas de calidad a más de 1.350 niños y jóvenes de la cuenca de Casavalle.

Por su lado la jefa de comunicaciones, Paula Espasandín, recalcó que todos los Gran Día son una fiesta para los colaboradores de la marca, sabiendo que tiene un fin benéfico. A su vez, destacó la solidaridad de todos los uruguayos que compraron bonos solidarios y Big Macs para lograr los objetivos propuestos para esta edición; y agradeció a los artistas que participaron de la campaña como a las autoridades, personalidades y artistas que apoyaron esta causa.

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