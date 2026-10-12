El viernes 8 de octubre se realizó el Gran Día, la jornada solidaria de McDonald’s donde todo lo recaudado por la venta de su hamburguesa Big Mac se destina a la educación de niños y jóvenes de Casavalle; y a familias de niños en CTI, prematuros o en tratamientos médicos prolongados del Hospital Pereira Rossell y Hospital Tacuarembó.
¡Big Gracias!
Durante la jornada solidaria de McDonald's se recaudó un total de $21.439.210
Todo lo recaudado en el Gran Día será destinado a la Asociación Casa Ronald McDonald y a los Centros Educativos Impulso.