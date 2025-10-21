La jornada solidaria de McDonald's recaudó un total de $19.729.463

La Asociación Casa Ronald McDonald de Uruguay, ofrece un hogar lejos del hogar a las familias de niños internados por medio de sus Casas, una dentro del Hospital Pereira Rossell y otra en el Hospital de Tacuarembó, además de la Sala Familiar Educativa y su Proyecto Sanando. Respecto a los Centros Educativos Impulso brindan oportunidades educativas de calidad a más de 1.350 niños y jóvenes de la cuenca de Casavalle.

Por su lado Paula Espasandín, jefa de comunicaciones, resaltó la emoción vivida durante la jornada solidaria, que contó con la participación de la Presidenta de la República en ejercicio, Ing. Carolina Cosse, y destacados artistas como Luana y Matías Valdez. Asimismo, destacó la solidaridad de todos los uruguayos que compraron su Big Mac, y la participación de autoridades, personalidades y artistas que ayudaron en esta causa.