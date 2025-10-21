Hacete socio para acceder a este contenido

Empresariales McDonald's | Gran Día | Hospital Pereira Rossell

¡Big Gracias!

La jornada solidaria de McDonald's recaudó un total de $19.729.463

Lo recaudado por McDonald’s en el Gran Día será destinado a la Asociación Casa Ronald McDonald y a los Centros Educativos Impulso.

Gran Día Fabrizio Patritti, Paula Espasandín, Diego Paniagua y Sandra Marcos
Por Redacción de Caras y Caretas

El pasado viernes 17 de octubre se realizó el Gran Día, la jornada solidaria de McDonald’s donde todo lo recaudado por la venta de su hamburguesa Big Mac se destinó para la educación de niños y jóvenes de Casavalle; y para familias de niños en CTI o en tratamientos médicos prolongados del Hospital Pereira Rossell y Hospital Tacuarembó.

Durante el Gran Día y gracias a la solidaridad de todos los uruguayos, se logró reunir un total de $19.729.463, entre Big Mac vendidas y bonos solidarios los días previos.

Diego Paniagua, director general de Arcos Dorados Uruguay, agradeció la solidaridad de todos los uruguayos que durante la jornada compraron su Big Mac para continuar generando un impacto social positivo en la comunidad uruguaya tanto en la educación de niños y jóvenes como en la ampliación de la Casa Ronald ubicada dentro del Hospital Pereira Rossell que está duplicando su capacidad para alojar a más familias de niños internados.

La Asociación Casa Ronald McDonald de Uruguay, ofrece un hogar lejos del hogar a las familias de niños internados por medio de sus Casas, una dentro del Hospital Pereira Rossell y otra en el Hospital de Tacuarembó, además de la Sala Familiar Educativa y su Proyecto Sanando. Respecto a los Centros Educativos Impulso brindan oportunidades educativas de calidad a más de 1.350 niños y jóvenes de la cuenca de Casavalle.

Por su lado Paula Espasandín, jefa de comunicaciones, resaltó la emoción vivida durante la jornada solidaria, que contó con la participación de la Presidenta de la República en ejercicio, Ing. Carolina Cosse, y destacados artistas como Luana y Matías Valdez. Asimismo, destacó la solidaridad de todos los uruguayos que compraron su Big Mac, y la participación de autoridades, personalidades y artistas que ayudaron en esta causa.

