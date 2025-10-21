El pasado viernes 17 de octubre se realizó el Gran Día, la jornada solidaria de McDonald’s donde todo lo recaudado por la venta de su hamburguesa Big Mac se destinó para la educación de niños y jóvenes de Casavalle; y para familias de niños en CTI o en tratamientos médicos prolongados del Hospital Pereira Rossell y Hospital Tacuarembó.
¡Big Gracias!
La jornada solidaria de McDonald's recaudó un total de $19.729.463
Lo recaudado por McDonald’s en el Gran Día será destinado a la Asociación Casa Ronald McDonald y a los Centros Educativos Impulso.