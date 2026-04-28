Renault potencia su propuesta en Uruguay con la llegada de Boreal

Por su parte, Marcelo De Carlo, director de Importadores LATAM en Renault, destacó que el modelo “refleja claramente la nueva etapa que está viviendo la marca, funcionando como un pilar dentro de la estrategia a nivel internacional”.

Con la llegada de la SUV, la marca busca continuar acercando al mercado local modelos destacados a nivel internacional y que integra tecnología de última generación orientada a mejorar la seguridad, la conectividad y la experiencia de manejo.

Asimismo, se busca impulsar su operativa en el país, que ya se destaca por estar entre las cinco marcas más vendidas de vehículos cero kilómetros, tanto en 2025 como en los primeros tres meses de 2026. Este desempeño le valió la obtención del galardón de “Importador del Año” de la marca en todo el mundo en 2025.

Se trata de una SUV con diseño exclusivo, una distancia al suelo de 213 mm, un interior amplio y un baúl con capacidad de 522 litros y un torque de 270 Nm que garantizan un manejo placentero.

El motor 1.3 TCe combina el placer de conducir tanto en la ciudad como en la ruta con un consumo de combustible optimizado, alcanzando una potencia máxima de 156 CV. También cuenta con caja de cambios automática de seis velocidades con doble embrague.

Por otra parte, la tecnología de avanzada se materializa en su sistema multimedia “openR link”, con Google integrado y más de 100 aplicaciones, que se complementa con 24 sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) para garantizar una conducción ágil y segura.

A su vez, el modelo incorpora elementos de confort como un techo panorámico de apertura eléctrica y un sistema de sonido Harman Kardon con 10 parlantes para elevar la experiencia de todos los pasajeros.

Renault Boreal está disponible en la red de concesionarios de todo el país a un precio de USD 36.000 en el modelo Evolution y USD 41.000 en el Iconic. A esto se suma el beneficio de la preventa exclusiva de Boreal Evolution a USD 34.990 en las primeras 20 unidades señadas antes del 31 de mayo o hasta agotar stock.

Omar Daneri; Virginie Bioteau; Marcelo De Carlo