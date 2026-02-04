Los sabores tropicales de Tuareg llegaron a Uruguay

Las galletitas Tuareg pertenecen a la marca Costa, líder en Chile y referente en galletitas y sabores inolvidables. Costa es parte del Grupo Carozzi, con 127 años de trayectoria, y está presente en más de 30 países, reafirmando su compromiso con la calidad, la innovación y la cercanía con los consumidores. Costa llegó a Uruguay de la mano de Brocos con un portafolio de nueve galletitas dulces de las marcas Tuareg, Frac, Costa, Gran Cereal y DinDon, además de una salada llamada Crackelet.