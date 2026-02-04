Hacete socio para acceder a este contenido

Empresariales Tuareg | Brocos | Chile

Empresarial

Los sabores tropicales de Tuareg llegaron a Uruguay

Punta del Este fue el escenario elegido por Brocos para presentar las reconocidas galletitas Tuareg, que desembarcaron recientemente en el país.

Sunset Tuareg Jimena Núñez, Aldana Ley y Alejandra Viera.

Sunset Tuareg 2026

Días pasados, la empresa Brocos realizó un sunset en Mia Bistró, Punta del Este, para presentar las galletitas Tuareg en sus sabores coco y mango-piña. Quienes asistieron pudieron disfrutar del atardecer junto a la música de la DJ Alana Ley, juegos y regalos, además de la frescura y el sabor tropical de estas galletitas rellenas de sabores únicos en el mercado.

Las galletitas Tuareg pertenecen a la marca Costa, líder en Chile y referente en galletitas y sabores inolvidables. Costa es parte del Grupo Carozzi, con 127 años de trayectoria, y está presente en más de 30 países, reafirmando su compromiso con la calidad, la innovación y la cercanía con los consumidores. Costa llegó a Uruguay de la mano de Brocos con un portafolio de nueve galletitas dulces de las marcas Tuareg, Frac, Costa, Gran Cereal y DinDon, además de una salada llamada Crackelet.

Verónica Palma, directora de Brocos, comentó que estas galletitas llegaron para equilibrar la frescura, la suavidad y el auténtico sabor tropical de la fruta, pensadas para quienes buscan algo más que una galletita. Asimismo, señaló que Brocos comenzó a representar al Grupo Carozzi en 2025 con las galletitas Costa y los chocolates Orly, y que proyecta continuar ampliando las categorías a importar.

Acerca de Brocos

Brocos es una empresa importadora y distribuidora de productos de consumo masivo, con 39 años de experiencia, y representa en el mercado local a empresas como Costa, Georgalos, Panasonic, Felfort, Giotto, Benevía, entre otras.

Por más información: www.brocos.com.uy o en Instagram, @brocos_uy.

