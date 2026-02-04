Días pasados, la empresa Brocos realizó un sunset en Mia Bistró, Punta del Este, para presentar las galletitas Tuareg en sus sabores coco y mango-piña. Quienes asistieron pudieron disfrutar del atardecer junto a la música de la DJ Alana Ley, juegos y regalos, además de la frescura y el sabor tropical de estas galletitas rellenas de sabores únicos en el mercado.
Empresarial
Los sabores tropicales de Tuareg llegaron a Uruguay
Punta del Este fue el escenario elegido por Brocos para presentar las reconocidas galletitas Tuareg, que desembarcaron recientemente en el país.