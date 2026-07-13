Mitsubishi Motors potencia su oferta en Uruguay con la nueva SUV familiar Destinator

Disponible en seis colores (blanco perlado, plata, gris grafito, azul lunar, rojo metálico y negro), el diseño destaca por su audaz frontal Dynamic Shield, característico de los recientes lanzamientos de la marca, y esculpidas líneas de carrocería, que se complementan con una postura elevada, elegante iluminación LED en forma de T y curvas aerodinámicas para marcar una presencia tanto refinada como aventurera.

La estética de la SUV termina de definirse en el interior, desde donde se puede disfrutar de un techo corredizo panorámico eléctrico y una iluminación ambiental personalizable con 64 colores.

Contribuyendo al confort, el vehículo incorpora climatización automática bizona, carga inalámbrica en la consola central, audio premium con ocho parlantes Yamaha, mesas en los respaldos de los asientos delanteros y una puerta trasera eléctrica con función de manos libres.

Además, para acceder a las funciones de conectividad y entretenimiento, tiene una pantalla táctil de 12,3”, con conexión Android Auto y Apple CarPlay.

El fabricante japonés Mitsubishi ha demostrado su fiabilidad a lo largo de más de un siglo de presencia en la industria automotriz, posicionándose como líder en innovación en el sector a lo largo de su historia.

En 2024, la marca pasó a integrar el portafolio de Santa Rosa, líder del mercado automotor en Uruguay, asegurando la entrega de asesoramiento comercial, atención especializada y respaldo posventa de primer nivel.

Este nuevo lanzamiento refleja el compromiso de la compañía con una visión de largo plazo, apostando por soluciones que acompañen la evolución del mercado y las nuevas demandas de los conductores uruguayos.

Mitsubishi Destinator se encuentra disponible en Uruguay en sus versiones Exceed, a U$S 49.990, y Ultimate, a U$S 54.990.

Quienes deseen obtener más información pueden visitar el sitio web https://www.mitsubishi-motors.com.uy/destinator, así como acercarse a los showrooms ubicados en Galicia 957, en Montevideo, y en Car One (Ruta Interbalnearia y Camino de los Horneros), en Canelones, además de los locales de la red de concesionarios y distribuidores oficiales de todo el país.